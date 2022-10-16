تقرير حديث يكشف تسجيل أكبر تراجع بأسواق الكمبيوتر الشخصي منذ عقدين

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كشف تقرير حديث، أن شحنات الكمبيوتر الشخصي حول العالم، وصلت إلى 68 مليون وحدة خلال الربع الثالث من العام 2022، وهو ما يمثّل تراجعا بنسبة 19.5% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021، وذلك وفقا للنتائج الأولية الصادرة عن شركة "جارتنر" العالمية للأبحاث.



وتعدّ هذه أكبر نسبة تراجع تشهدها الأسواق منذ بدأت شركة "جارتنر" في متابعة أسواق الكمبيوتر الشخصي منتصف التسعينات، والربع الرّابع على التوالي الذي يسجّل تراجعا مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وقد قالت ميكاكو كيتاجاوا، كبير المحلّلين لدى "جارتنر":" قد تمثّل نتائج الربع الحالي تراجعا تاريخيا بالنسبة لأسواق الكمبيوتر الشخصي، ففي الوقت الذي تتجاوز سلاسل التوريد الاضطرابات التي شهدتها، فإن الكميات الكبيرة من المخزون باتت تشكّل مشكلة أخرى بسبب ضعف الطلب على الكمبيوتر الشخصي من قبل أسواق المستخدم الشخصي وقطاع الأعمال على حد سواء.



وأضافت: "كما أن موسم العودة إلى المدارس كان مخيّبا للآمال على الرغم من العروض الهائلة وانخفاض الأسعار، وذلك بسبب عدم وجود حاجة للشراء سيما وأن الكثير من المستخدمين قاموا بشراء كمبيوترات شخصية جديدة خلال العامين الماضيين. أما على صعيد قطاع الأعمال، فإن حالة الغموض الاقتصادية والجيوسياسية دفعت نحو مزيد من الانتقائية في الانفاق التقني، ولم تكن الكمبيوترات الشخصية على رأس قائمة الأولويات".

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ووفقا للتقرير، فقد حافظت الشركات الثلاث الأولى الكبرى على ترتيبها في الأسواق بدون تغيير يذكر خلال الربع الثالث من العام 2022، مع احتفاظ "لينوفو" بصدارتها لشحنات الأسواق بحصة بلغت قرابة 25.2% .أما شركة "إتش بي" فقط كانت على موعد مع بعض التحديات خلال هذا الربع الذي شهد تراجعا حادا في إجمالي شحناتها حول العالم، وعلى الرغم من تسجيل "إتش بي" نموا في أسواق الكمبيوتر الشخصي في مناطق محددة، إلا أن إجمالي شحنات الكمبيوتر المحمول عانى من التراجع.من جانبها، قلّصت شركة "دل" من الفارق بين حصتها السوقية وبين حصة شركة "إتش بي"، خاصة بعد أن سجّلت نموا سنويا في قطاع الكمبيوتر المكتبي في جميع الأسواق باستثناء منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أما شحنات الشركة من الكمبيوتر المحمول فقط شهدت تراجعا في جميع الأسواق باستثناء اليابان.