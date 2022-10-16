تقرير حديث يكشف تسجيل أكبر تراجع بأسواق الكمبيوتر الشخصي منذ عقدين

كشف تقرير حديث، أن شحنات الكمبيوتر الشخصي حول العالم، وصلت إلى 68 مليون وحدة خلال الربع الثالث من العام 2022، وهو ما يمثّل تراجعا بنسبة 19.5% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021، وذلك وفقا للنتائج الأولية الصادرة عن شركة "جارتنر" العالمية للأبحاث.
وتعدّ هذه أكبر نسبة تراجع تشهدها الأسواق منذ بدأت شركة "جارتنر" في متابعة أسواق الكمبيوتر الشخصي منتصف التسعينات، والربع الرّابع على التوالي الذي يسجّل تراجعا مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وقد قالت ميكاكو كيتاجاوا، كبير المحلّلين لدى "جارتنر":" قد تمثّل نتائج الربع الحالي تراجعا تاريخيا بالنسبة لأسواق الكمبيوتر الشخصي، ففي الوقت الذي تتجاوز سلاسل التوريد الاضطرابات التي شهدتها، فإن الكميات الكبيرة من المخزون باتت تشكّل مشكلة أخرى بسبب ضعف الطلب على الكمبيوتر الشخصي من قبل أسواق المستخدم الشخصي وقطاع الأعمال على حد سواء.
وأضافت: "كما أن موسم العودة إلى المدارس كان مخيّبا للآمال على الرغم من العروض الهائلة وانخفاض الأسعار، وذلك بسبب عدم وجود حاجة للشراء سيما وأن الكثير من المستخدمين قاموا بشراء كمبيوترات شخصية جديدة خلال العامين الماضيين. أما على صعيد قطاع الأعمال، فإن حالة الغموض الاقتصادية والجيوسياسية دفعت نحو مزيد من الانتقائية في الانفاق التقني، ولم تكن الكمبيوترات الشخصية على رأس قائمة الأولويات".
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