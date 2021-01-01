4 تغييرات صخمة قادمة لهاتفك الـ«آيفون» خلال أيام



آيفون آيفون

تستعد شركة آبل APPLE الأمريكية، لطرح تحديث ضخم جديد، لجهاز آيفون IPHONE الأسبوع المقبل.



ويضم التحديث الجديد المرتقب، بنظام التشغيل iOS 16.1 الذي طال انتظاره، أربعة تغييرات ضخمة، فسيحصل جهاز آيفون iPhone الخاص بك على التحديث الجديد اعتبارًا من 24 أكتوبر، لذا تحقق عبر الدخول على الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.



وفيما يلي بعض أكبر التغييرات القادمة في iOS 16.1.

قد يعجبك أيضا...

الأنشطة الحيةمرة أخرى في سبتمبر الماضي، طرحت آبل Apple نظام التشغيل iOS 16 - مما يمنح المستخدمين القدرة على تخصيص شاشات قفل آيفون iPhone الخاصة بهم على نطاق واسع، وقد شمل ذلك القدرة على إضافة أدوات إلى شاشة القفل لأول مرة.وفي التحديث القادم لنظام التشغيل iOS 16.1 ، تضيف آبل Apple نوعًا جديدًا من الأداة، يطلق عليهم اسم الأنشطة المباشرة، وهم يقدمون معلومات في الوقت الفعلي عن الأحداث الجارية.أقرأ أيضا.. «تقرير خصوصية تطبيقات».. ميزة جديدة يوفرها «آيفون»والميزة الكبيرة لهذه الخاصية، هي أنه يمكن عرض نتائج الرياضة الحية مباشرة على شاشتك الرئيسية، علما بأنه لا تقتصر الأنشطة الحية بالطبع على المباريات الرياضية فقط، فقد أوضحت شركة Apple أن الأنشطة المباشرة هي ميزة جديدة تساعد المستخدمين على البقاء على اطلاع دائم بالأشياء التي تحدث في الوقت الفعلي، مثل لعبة رياضية، أو تمرين، أو مشاركة، أو طلب توصيل الطعام مباشرة من شاشة القفل".أبل فيتنس +وستتوفر ميزة Apple Fitness + أخيرًا على هاتف آيفون iPhone دون الحاجة إلى ساعة Apple Watch.وتوفر الخدمة تمارين مخصصة تبث عينيك وأذنيك من خلال جهاز آيفون iPhone أو آيباد iPad أو آبل تي في Apple TV - ولكنها كانت تتطلب في السابق ملكية Apple Watch.وتكلف الخدمة 9.99 جنيهًا إسترلينيًا / 9.99 دولارًا شهريًا أو 79.99 جنيهًا إسترلينيًا / 79.99 دولارًا للاشتراك لمدة عام.وفي iOS 16.1 ، يتوفر للاستخدام على ىيفون iPhone حتى إذا لم يكن لديك ساعة ذكية تحمل علامة آبل Apple التجارية.رمز بطارية جديدتقوم شركة آبل Apple أيضًا من خلال الترقيات القادمة، بتعديل رمز بطارية آيفون iPhone الجديد بتصميم أكثر رشاقة قليلاًن بعد شكاوى معجبي Apple من حقيقة أن رمز البطارية لم ينضب أثناء نفادها.والأيقونة الجديدة - التي تم تقديمها الشهر الماضي مع نظام التشغيل iOS 16 - أضافت أخيرًا رقمًا لتمثيل نسبة البطارية.شحن الطاقة النظيفةكما تضيف آبل Apple أيضًا خيار شحن طاقة نظيفة جديدًا للمحافظة على البيئة.وأوضحت شركة آبل Apple: "في منطقتك، سيحاول آيفون iPhone تقليل انبعاثات الكربون عن طريق الشحن الانتقائي عند توفر كهرباء منخفضة انبعاثات الكربون".وأضافت: "يتعلم آيفون iPhone من روتين الشحن اليومي الخاص بك حتى يتمكن من الوصول إلى الشحن الكامل قبل أن تحتاج إلى استخدامه."وتابعت الشركة: "الميزة اختيارية، لذا لا يتعين عليك استخدامها إذا كنت لا تريد ذلك".