تكشف «أبل» عن مواصفات أجهزتها الجديدة



أبل أبل

كشفت شركة آبل APPLE، عن جهاز iPad المعاد تصميمه ، وجهاز iPad Pro من الجيل التالي ، وجهاز Apple TV جديد تمامًا.



عرضت شركة Apple الأجهزة في مؤتمر عبر موقعها على الإنترنت ، مواصفات و تصميمات اجهزتها الجديدة.



iPad 2022 المعاد تصميمه

قد يعجبك أيضا...

قامت آبل Apple بتجديد جهاز iPad بمظهر أحدث يغطي الشاشة بالكامل.يحتوي على شاشة Liquid Retina كبيرة مقاس 10.9 إنش ، وشريحة A14 Bionic قوية على اللوحة.هذا هو نفس المعالج الذي يدعم جهاز iPhone 12 Pro الرائع.تم تحديث نظام الكاميرا بكاميرا تصوير سيلفي فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا خلفية جديدة بدقة 12 ميجابكسل.يوجد منفذ USB-C للشحن وخيار لترقية iPad مع 5G.تبلغ تكلفة جهاز iPad الجديد نفسه 449 دولارًا أمريكيًا / 499 جنيهًا إسترلينيًا ، ويأتي بمجموعة رائعة من الألوان الجديدة.وهي تشمل الأزرق والوردي والأصفر والفضي.iPad Pro الجديد بشريحة M2التالي هو جهاز iPad Pro جديد قوي ، والذي يحتوي على شريحة M2 الرائعة.هذا هو المعالج الذي ظهر لأول مرة هذا العام في جهاز MacBook Pro الجديد من Apple.إنها شريحة سريعة من فئة أجهزة الكمبيوتر المحمول والتي ستجلب حتمًا قوة استثنائية لجهاز iPad Pro الجديد.تقول Apple إنها أقوى بنسبة 15? من M1 ، مع 35? رسومات أسرع للتشغيل.هناك أيضًا تجربة "hover" جديدة لقلم Apple Pencil.كما يدعم iPad Pro الجديد من Apple اتصالات WiFi الأسرع بما في ذلك WiFi 6E ، مما يوفر سرعات تنزيل تصل إلى 2.4Gb / s (إذا كان مزود الخدمة الخاص بك يمكنه توصيلها).يبدأ الطراز مقاس 11 بوصة بسعر 799 دولارًا / 899 جنيهًا إسترلينيًا ، بينما سيعيدك جهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة إلى ما لا يقل عن 1099 دولارًا / 1،249 جنيهًا إسترلينيًا.Apple TV 4K الجديدأخيرًا وليس آخرًا ، الجيل التالي من Apple TV 4K.إنه ليس جهاز تلفزيون في الواقع: كما كان من قبل ، إنه جهاز فك تشفير يتم توصيله بالتلفاز الخاص بكيحتوي على شريحة A15 Bionic على اللوحة - نعم ، الشريحة من iPhone 13 Pro.ووفقًا لشركة Apple ، يعد هذا "بأداء أسرع ولعب أكثر مرونة".ستتمكن من الحصول على دعم لفيديو HDR10 + المذهل و Dolby Vision.وسيتم تشغيله على أحدث إصدار من tvOS.