دراسة : الإنفلونزا مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية



الإنفلونزا الإنفلونزا

اكتشف بحث جديد أجرته جمعية القلب الأمريكية، أن الإنفلونزا والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ووجدوا أن خطر إصابة شخص ما بالسكتة الدماغية ارتفع بنسبة 40? تقريبًا خلال فترة 15 يومًا بعد الإصابة بالأنفلونزا.



وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة أميليا بوهمه: "كنا نتوقع أن نرى اختلافات في ارتباط الأنفلونزا بالسكتة الدماغية بين المناطق الريفية والحضرية، وبدلاً من ذلك، وجدنا أن الارتباط بين المرض الشبيه بالإنفلونزا والسكتة الدماغية كان متشابهًا بين الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والحضرية، وكذلك بين الرجال والنساء ، وبين المجموعات العرقية ".



في هذا الصدد، كان الباحثون غير متأكدين وقالوا إنه لا يوجد سبب قاطع يفسر سبب زيادة الإنفلونزا لاحتمال إصابة الشخص بسكتة دماغية، قد يكون أحد الأسباب المحتملة لزيادة المخاطر هو الالتهاب الناجم عن الأنفلونزا، وهو عامل يلعب دورًا رئيسيًا في أمراض القلب، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية.

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تتمثل الأعراض الرئيسية للأنفلونزا في:ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ، وجع الجسم، الشعور بالتعب أو الإرهاق، السعال الجاف، التهاب الحلق، الصداع، صعوبة النوم، فقدان الشهية، الإسهال، ألم البطن، الشعور بالغثيان، القيء.كما هو الحال مع الحالات الأخرى ، يمكن أن تتأثر كيفية تفاعل الجسم مع الأنفلونزا بمجموعة من العوامل ؛ بما في ذلك استخدام المضادات الحيوية.قالت دراسة أخرى عام 2019 ، نشرها معهد فرانسيس كريك هذه المرة ، إن هناك أدلة تشير إلى أن المضادات الحيوية أثرت على كيفية تفاعل الجسم مع الإنفلونزا، وقالوا إن أدلتهم أظهرت أنها أضعفت دفاعات الجسم.نشر بحثهم في مجلة Cell Reports، وقال الباحث الرئيسي الدكتور أندرياس واك: "وجدنا أن المضادات الحيوية يمكن أن تقضي على مقاومة الإنفلونزا المبكرة ، مضيفين المزيد من الأدلة على أنه لا ينبغي تناولها أو وصفها باستخفاف".في السنوات الأخيرة، كان هناك قلق متزايد بشأن نمو الحشرات المقاومة للمضادات الحيوية ، والتي يمكن أن تهرب وتقاوم العلاجات بالمضادات الحيوية.نتيجة لذلك، يعاني العالم من نقص في المضادات الحيوية الفعالة ضد حالات معينة.وأضاف الدكتور واك: "إن الاستخدام غير الملائم لا يعزز مقاومة المضادات الحيوية ويقتل بكتيريا الأمعاء المفيدة فحسب ، بل قد يجعلنا أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، وقد يكون هذا مناسبًا ليس فقط للإنسان ولكن أيضًا لحيوانات الماشية ، حيث تستخدم العديد من المزارع حول العالم المضادات الحيوية بشكل وقائي. هناك حاجة ماسة إلى مزيد من البحث في هذه البيئات لمعرفة ما إذا كان هذا يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية".وحول تأثير المضادات الحيوية على الرئة ، قال الدكتور واك: "لقد فوجئنا باكتشاف أن الخلايا المبطنة للرئة ، وليس الخلايا المناعية ، هي المسؤولة عن مقاومة الإنفلونزا المبكرة التي تسببها الميكروبات".ركزت الدراسات السابقة على الخلايا المناعية ، لكننا وجدنا أن الخلايا المبطنة أكثر أهمية في المراحل المبكرة الحاسمة من العدوى، فهي المكان الوحيد الذي يمكن أن يتكاثر فيه الفيروس ، لذا فهي ساحة المعركة الرئيسية في مكافحة الأنفلونزا، وترسل بكتيريا الأمعاء إشارة تحافظ على استعداد الخلايا المبطنة للرئة ، مما يمنع الفيروس من التكاثر بسرعة ".بشكل عام ، قال الدكتور واك: "مجتمعة ، تظهر نتائجنا أن بكتيريا الأمعاء تساعد في الحفاظ على الخلايا غير المناعية في أماكن أخرى من الجسم مستعدة للهجوم ،وأنها محمية بشكل أفضل من الأنفلونزا لأن الجينات المضادة للفيروسات تعمل بالفعل عند وصول الفيروس، لذلك عندما يصيب الفيروس كائنًا حيًا جاهزًا ، يكون قد فقد تقريبًا قبل بدء المعركة".وأضاف: "على النقيض من ذلك ، بدون بكتيريا الأمعاء ، لن تظهر الجينات المضادة للفيروسات حتى تبدأ الاستجابة المناعية. يكون هذا في بعض الأحيان متأخرًا لأن الفيروس قد تضاعف بالفعل عدة مرات ، لذا فإن الاستجابة المناعية الضخمة والمدمرة أمر لا مفر منه".نتيجة لذلك ، لهذا السبب لا ينبغي اعتبار المضادات الحيوية علاجًا افتراضيًا ، بل الملاذ الأخير في المعركة ضد الفيروس من أجل تأخير تطور العدوى المقاومة للمضادات الحيوية