تعرف على أفضل الأطعمة النباتية الغنية بالفيتامينات لحرق «الدهون الحشوية»

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قد يساعدك تقليص المنتجات الحيوانية وتناول المزيد من الأطعمة النباتية على التخلص من الدهون الحشوية غير المرغوب فيها في الجسم.



كل واحد منا لديه كمية من الدهون الحشوية في أجسامنا، على عكس الدهون تحت الجلد، التي يمكنك رؤيتها، تعيش الدهون الحشوية في أعماق البطن، في حين أنه من الضروري حماية الأعضاء الحيوية، إلا أن الكثير منها يمكن أن يضر بصحتنا.



ويمكن أن يؤدي تخزين كمية زائدة من الدهون الحشوية في الجسم إلى مجموعة متنوعة من المشكلات بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان مثل الدهون تحت الجلد يمكن تقليلها عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، وذك حسب ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية.

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وتقول ليزا سيمون أخصائية التغذية، إن أفضل الطرق للتخلص من الدهون الحشوية هو اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية وقليلة الأطعمة الحيوانية".وأضافت: "الأطعمة النباتية لا تحتوي على الكوليسترول، وإذا كنت تأكل في الغالب أطعمة كاملة مثل البقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والفواكه والخضروات، فسوف تستهلك كميات قليلة من الدهون المشبعة وكميات عالية من الألياف وهو أمر مهم حقًا للوزن الخسارة وكذلك الصحة العامة".وتابعت ليزا: "اتباع نظام غذائي غني بالألياف يعني أنك ستشعر بالشبع والرضا بعد تناول الوجبة، وسيساعد ذلك في الحفاظ على مستويات ثابتة من الجلوكوز في الدم ، ولأن الألياف تعمل كعامل مكثف للبراز، فإنها تساعد في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي على النحو الأمثل".من ناحية أخرى، غالبًا ما تكون الأطعمة الحيوانية غنية بالدهون المشبعة وتحتوي أيضًا على الكوليسترول وخالية من الألياف، كل هذه الأشياء ستزيد من مخاطر تخزين الدهون الحشوية والأمراض المزمنة".تم دعم ذلك من خلال دراسة نشرت في مجلة أمراض القلب في الشيخوخة، وخلص البحث، الذي أجراه فريق من جامعة ساوث كارولينا، إلى أنه بناءً على الأدلة المتاحة، يجب اعتبار الأنظمة الغذائية النباتية خيارًا قابلاً للتطبيق لعلاج والوقاية من زيادة الوزن والسمنة".وإذا كنت ترغب في تقليل المنتجات الحيوانية ولكنك قلق بشأن تناول كمية كافية من البروتين، فهناك بدائل نباتية.وتوصي الجمعية النباتية بالأطعمة التالية الغنية بالبروتين كبدائل للحوم:الفاصوليا "بما في ذلك الفاصوليا المطبوخة والحمص والزبدة والفاصوليا"، التوفو، المكسرات، الخضار المفروم والفيليه والبرجر الموجودة في محلات السوبر ماركت.وروجت "سيمون" أيضا لفوائد التمارين الرياضية لفقدان الدهون، حيث قالت: "الجمع بين تمارين القلب والقوة مهم عند محاولة تقليل الدهون الحشوية، حيث ترفع تمارين القلب من معدل ضربات القلب وتعزز فقدان الدهون الحشوية ، وتزيد تدريبات القوة من قوة العظام وحجم العضلات".وأضافت: "من فوائد تدريب القوة أنه يحسن معدل الأيض الخاص بك حيث ستستمر في حرق الدهون بعد انتهاء جلستك.اهدف إلى إجراء ثلاث إلى أربع جلسات من 30 إلى 60 دقيقة في الأسبوع، لكن حافظ على نشاطك في الأيام المتبقية، وإذا كان لديك وظيفة مستقرة ، فتأكد من الوقوف كل ساعة والقيام ببعض تمارين الإطالة اللطيفة وحاول المشي في استراحة الغداء، وسيساعدك تحريك جسمك أكثر وجلوس أقل، جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي صحي على تحقيق أهدافك".وتابعت: "عوامل نمط الحياة الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار هي التوتر والنوم، وإذا كانت مستويات التوتر لديك مرتفعة، فسوف تفرز المزيد من هرمون الكورتيزول وهذا يزيد من تخزين الدهون الحشوية، ويمكن أن يؤدي قلة النوم أيضًا إلى زيادة الكورتيزول".