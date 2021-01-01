فيديو ..لحظة تنفيذ عدي التميمي عملية "معاليه أدوميم"

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صورة الخبر: عدي التميمي
عدي التميمي


أظهر تسجيل مصور لكاميرا مراقبة لحظة تنفيذ عدي التميمي لعملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم".

ويظهر التميمي وهو يطلق النار رغم إصابات استقرت في جسده.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن التميمي هو منفذ عملية إطلاق النار في شعفاط في وقت سابق من الشهر الجاري.

إعلان مقتل التميمي رافقه انتشار كبير ‏لجميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ‏في مكان العملية.

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المصدر: RT

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