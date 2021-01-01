رئيس كوريا الجنوبية يوجه طلب الي السيسي .. تعرف عليه

طلب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تقديم الدعم لأنشطة الشركات الكورية الجنوبية العاملة في مصر.
وفي اتصال هاتفي أجراه مع السيسي قال يون إن التعاون بين البلدين يتوسع ليشمل مختلف المجالات، مثل محطات الطاقة النووية وصناعة الدفاع والبنية التحتية والتعاون الإنمائي، وطلب تقديم الدعم لشركات بلاده في مصر.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن المكتب الرئاسي أن يون أشار إلى أنه "منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1995، طور البلدان بشكل مطرد علاقة التعاون متبادلة المنفعة".
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