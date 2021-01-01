بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل مربى البلح

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مربى البلح


مربى البلح من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يفضل البعض تناولها فهي تتمتع بمذاق مختلف و مميز عن أنواع المربى الأخرى.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، طريقة عمل مربى البلح.

مقادير مربى البلح

كيلو وربع بلح مسلوق
كيلو سكر
عصير ليمونة
نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون
2عود قرفة خشب
4حبة قرنفل صحيح
كوب ونصف لوز مقشر

طريقة تحضير مربى البلح

نقشر البلح من الخارج ونفرغه من النواة "قبل السلق أو بعد السلق" ثم نضعه في حلة على النار ونتركه لمدة 20 دقيقة بعد الغليان حتى يسلق ثم نحشيه باللوز المقشر ثم في حلة أخرى على النار نضع ماء سلق البلح ونضيف عليها السكر والبلح ونقلب ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نضيف القرنفل والقرفة ونقلب ونتركه لمدة ساعة ثم نضيف ملح الليمون وعصير الليمون ونقلب ونترك خليط المربى على نار هادئة حتى تمام النضج ثم نضعها في برطمان معقم جيداً وتقدم بالهنا والشفا

المصدر: elbalad

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