تعرف عليها .. طرق خارقة لتنظيف القولون

يساعد تنظيف القولون على التخلص من السموم وفقدان الوزن وزيادة مستويات الطاقة. وهناك أيضًا بعض المكونات الطبيغية الفعالة ، والتي يمكنك العثور عليها بسهولة في المنزل.إليك وفقا لموقع برايت سايد كيف يمكن لبرايت سايد كيف يمكن تنظيف القولون بسهولة.
1. الماء مع الملح غير المعالج باليود
يوصى باستخدام الماء المالح لتطهير القولون وعلاج الإمساك المزمن. من المهم أيضًا معرفة أننا بحاجة إلى الملح بالكمية المناسبة واستبعاده تمامًا ليس قرارًا رائعًا. يساعدك الصوديوم في الحفاظ على الأداء السليم للأعصاب والعضلات ومستويات ضغط الدم عندما يذوب في الدم.
وصفة :
امزج ملعقتين صغيرتين من ملح البحر الخالي من اليود و 4 أكواب من الماء الدافئ.
إذا كنت ترغب في جعل طعمها أفضل ، أضف بعض الليمون وتناوله على معدة فارغة.
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