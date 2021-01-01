تعرف عليها .. طرق خارقة لتنظيف القولون



القولون القولون



يساعد تنظيف القولون على التخلص من السموم وفقدان الوزن وزيادة مستويات الطاقة. وهناك أيضًا بعض المكونات الطبيغية الفعالة ، والتي يمكنك العثور عليها بسهولة في المنزل.إليك وفقا لموقع برايت سايد كيف يمكن لبرايت سايد كيف يمكن تنظيف القولون بسهولة.



1. الماء مع الملح غير المعالج باليود

يوصى باستخدام الماء المالح لتطهير القولون وعلاج الإمساك المزمن. من المهم أيضًا معرفة أننا بحاجة إلى الملح بالكمية المناسبة واستبعاده تمامًا ليس قرارًا رائعًا. يساعدك الصوديوم في الحفاظ على الأداء السليم للأعصاب والعضلات ومستويات ضغط الدم عندما يذوب في الدم.



وصفة :

امزج ملعقتين صغيرتين من ملح البحر الخالي من اليود و 4 أكواب من الماء الدافئ.

إذا كنت ترغب في جعل طعمها أفضل ، أضف بعض الليمون وتناوله على معدة فارغة.



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2-إكليل الجبل مع الماءفوائد إكليل الجبل رائعة. أظهرت الدراسات أنه قد يساعد في تحسين الهضم والذاكرة والجهاز المناعي. وجد العلماء أيضًا أن إكليل الجبل قد يكون مفيدًا لعقلك ويعمل كنوع من الحماية العصبية . يمكن أن يكون تناول مع هذا النبات بجرعات صغيرة عادة لطيفة ومفيدة.وصفة :احصل على ساق من إكليل الجبل الطازج.نأخذ ليمونة ونقطع قشرتها ونقطعها إلى شرائح.ضعي شرائح الليمون وإكليل الجبل في وعاء سعة 0.9 لتر.برد هذا المشروب في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل (أو طوال الليل).