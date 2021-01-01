فيديو .. مستشار الرئيس يكشف حقيقة انتشار فيروس شلل الأطفال



الدكتور محمد عوض تاج الدين الدكتور محمد عوض تاج الدين



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن هناك انخفاضًا شديدًا في إصابات كورونا في الوقت الحالي، والإصابات الموجودة أعراضها بسيطة في أغلب الأحوال، مضيفًا أن هناك ما يسمى بالفيروسات التنفسية مثل الإنفلونزا الموسيمية التي تزيد في فصل الشتاء، بسبب الخروج من الأجواء الدافئة إلى الباردة، مما يؤدي إلى الإصابة بالفيروسات.



وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن العالم لم يعلن حتى الآن انتهاء وباء كورونا، وهذا يعني أن الوباء ما زال موجودًا، والعالم يحاول التعايش مع هذا الفيروس، مضيفًا أن هناك ضرورة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة قدر الإمكان.



وأشار إلى أنه كان يحتل منصب وزير الصحة عندما نجحت الدولة في القضاء على شلل الأطفال بفضل التطعيمات، ولا تزال حملات التطعيم مستمرة، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في القضاء على شلل الاطفال منذ عام 2004، وأصبحت مصر خالية منذ هذا الوقت من شلل الأطفال.

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ولفت إلى أن حملات التطعيم والوقاية مستمرة، ولم ترصد أي حالة إيجابية بشلل الأطفال بسبب حملات التطعيم ، وهناك ترقب شديد في كل الموانئ لرصد أي حالة قادمة من الدول المنتشر فيها فيروس شلل الأطفال.