اعرف الوصفة .. شاي «الثوم» مشروب خارق في الصباح



شاي «الثوم» شاي «الثوم»



يعد الثوم مصدرًا ممتازًا للكبريت يحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية .. وليس إضافة الثوم فقط إلى وجباتك للحصول على فوائد صحية، بل يمكنك تناول ماء الثوم وشاهد ماذا سيحدث لجسمك فهو يحتوي على فيتامينات مثل A و B و C ومضادات الأكسدة والألياف والمنجنيز والكبريت .



وفيما يلي جميع الفوائد الصحية التي يقدمها لك شاي الثوم:



1. ممتاز لصحة قلبك



يشتهر الثوم بخصائصه الصحية للقلب فهو غني بالأليسين ، ومركب عضوي من الكبريت يمنع تطور تصلب الشرايين لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب.. ويعمل شاي الثوم أيضًا على تعزيز الدورة الدموية بشكل أفضل، ويقلل من مستوى الكوليسترول السيئ (LDL) ، ويحد من انسداد الشرايين، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

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2. يمكن أن يعزز نظام المناعة لديكيمكن أن يساعد الأليسين في الثوم جنبًا إلى جنب مع خصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا ومضادات الأكسدة في محاربة الجذور.. فهي لا تحمي جسمك فقط من البكتيريا ومسببات الأمراض المميتة الأخرى ، ولكنها تحافظ أيضًا على قوة نظام المناعة لديك.3. للثوم أيضًا خصائص مضادة للسرطانيحتوي شاي الثوم على خصائص مضادة للسرطان يمكن أن تساهم في الوقاية من أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية. ووجدت الأبحاث أن أولئك الذين يستهلكون شاي الثوم يمكن أن يقللوا من خطر الإصابة بسرطان المعدة والثدي.4. يحسن أداء الجهاز التنفسيإذا كنت تعاني من نزلة برد أو سعال أو التهاب في الجيوب الأنفية أو حمى أو احتقان أو التهاب في الحلق - يمكن أن تساعد خصائص الثوم المضادة للالتهابات. لهذا السبب ، ويعتبر الثوم مفيدًا أيضًا للأشخاص المصابين بالربو ، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث في هذا الصدد.وصفة ماء الثوم :خذ قطعتين من الثوم وتقطع إلى شرائح وانتظر لمدة 10 دقائق ثم امزجها مع 500 مل من الماء واتركه لمدة ساعتين على الأقل.