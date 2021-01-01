اكتشاف طبي جديد لعلاج الزهايمر



الزهايمر الزهايمر



تحدياً كبيراً تمثله أمراض المخ العديدة، أبرزها زيادة مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف والشلل الرعاش أو التصلب العصبي المتعدد وتكمن المشكلة الأكبر للإصابة بالزهايمر صعوبة علاجه ومدى خطورته على المرضى



فقد تقتصر الكثير من الأدوية والعلاجات المتوفرة للزهايمر ومرضى الشلل الرعاش والتصلب اللويحي على تخفيف أعراض المرض فقط وليس محاربته وعلاجه.



اكتشاف جديد للزهايمر

توصّل باحثون في جامعة فيرجينا، إلى أن علاج أمراض الدماغ يشكّل دورًا حيويًّا ورئيسًا في صحة الدماغ وقد قام مجموعة من الباحثين بإجراء تجارب على فأر مصاب بالزهايمر

ونجح الباحثون من خلال دراستهم إلى اكتشاف جزء في الدماغ يعد مسؤول عن تنظيم استجابات الجهاز المناعي لمرضى الزهايمر والتصلب المتعدد ما يتيح للأطباء إمكانية زيادة قدرة الجسم على محاربة تلك الأمراض المدمرة وغيرها من الأمراض العصبية .

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وذكرت الباحثة هانا إينيرفيلت، المؤلفة الأولى للورقة البحثية الجديدة أن وظيفة الخلايا الدبقية الصغيرة في أثناء مرض الزهايمر والتصلب المتعدد، فهم البيولوجيا الكامنة وراء هذه الخلاياوقالت الدكتورة إليزابيث إل فروست، الباحثة الناقدة للاكتشاف: إذا كان تعزيز نشاط خلايا المخ يقلل من كمية حطام الميالين ويوقف تطور مرض التصلب العصبي المتعدد وعكس الضرر".واكد الباحثون في دراستهم أن استهداف تعزيز نشاط خلايا المخ يساعد على تحفيز النشاط المناعي للدماغ و يوفر ليس فقط طريقة لعلاج مرض الزهايمر والتصلب المتعدد، ولكن أيضًا لعلاج بعض الأمراض التنكسية العصبية.