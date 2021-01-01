استخدام الهاتف بهذه الطريقة يعرضك لمخاطر الإصابة بالأورام السرطانية

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استخدام الهاتف


أضرار كارثية من الممكن أن يتسبب فيها الهاتف المحمول عن استخدامه بالطريقة الخاطئة أبرزها وضعه في السروال خاصة من قبل الكثير من الشباب والبنات مما قد يعرضهم لأضرار كارثية .

ووفقا لموقع هيلث من المتوقع أن تتسبب تلك العادة في خروج إشعاع وتكاثر الخلايا بشكل سريع و تكون العديد من الأورام السرطانية بالمخ وخاصة على مرضى الصرع لأنها تزيد من فرص الإصابة بنوبات الصرع وذلك بسبب الإشعاعات والتي تقلل من استجابة المصاب للأدوية.

على الجانب الآخر من الممكن أن تتسبب تلك العادة في كوارث صحية أخرى تؤثر على الإنجاب ولعل أبرزها أورام الحوض وذلك لقرب الهاتف المحمول من الحوض.

استخدام الهاتف المحمول
في السياق نفسه خلصت دراسة أخرى مثيرة للجدل إلى أن استخدام الهاتف المحمول لمدة لا تقل عن 15 دقيقة يوميًا على مدى لمدة 10 سنوات على الأقل يزيد من خطر الإصابة بالأورام السرطانية بنسبة قد تصل إلى أكثر من 50 % وذلك بسبب الإشعاع الصادر عن الهاتف المحمول والذي يتسبب في تلف الحمض النووي والأورام وحتى موت الخلايا في المخ.

المصدر: elbalad

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