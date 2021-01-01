تفاصيل .. 3 أطعمة تصيبك بـ هشاشة العظام



هشاشة العظام هشاشة العظام





في اليوم العالمي للهشاشة أطعمة عديدة تعد ضارة لصحة عظامك فقد من الوجبات الخفيفة شديدة الملوحة إلى المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ، يمكن لبعض الأطعمة أن تمنع جسمك من امتصاص الكالسيوم ، وتقلل من



وجدت دراسة نشرت في مجلة Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition في ديسمبر 2016 أن الرجال الصينيين الذين لديهم عادة تناول الأطعمة المالحة كانوا أكثر عرضة لهشاشة العظام ، وهي حالة تسبب ترقق العظام.

قد يعجبك أيضا...

1-الأطعمة السكريةعلى الرغم من عدم وجود صلة مثبتة بين السكر وتأثيره السلبي على العظام ، إلا أن الضرر الذي يلحق بالعظام قد يحدث عندما يستهلك الناس الكثير من السكر المضاف ولا يحصلون على ما يكفي من الطعام الغنيإذا كنت تشرب الكثير من الصودا ، فقد يؤثر ذلك سلبًا على صحة عظامك.2- الكافيينفكر مرتين قبل أن تفرط في تناول الكافيين. وجدت دراسة نُشرت في BMC Musculoskeletal Disorders في أكتوبر 2016 أن استهلاك الكافيين ساهم في انخفاض كثافة العظام لدى النساء بعد سن اليأس فقد يتم فقدان ما يقرب من 6 ملليجرام من الكالسيوم مقابل كل 100 ملليجرام من الكافيين الذي تتناوله."وعند دمجه مع الأطعمة السكرية ، يمكن أن يكون للكافيين تأثيرات أكبر على صحة عظام النساء بعد سن اليأسلذلك ، لاتباع نظام غذائي للوقاية من هشاشة العظام ، اشرب القهوة منزوعة الكافيين والشاي ، وقلل من استهلاك الأطعمة السكرية ، خاصة تلك التي تحتوي على الكافيين ، مثل الشوكولاتة.3- اللحوم الحمراءإذا كنت تعاني من هشاشة العظام أو هشاشة العظام ، يجب عليك الحد من تناول اللحوم الحمراء إلى مرتين في الأسبوع وجدت دراسة نُشرت في Advances in Nutrition أن الإقلال من اللحوم الحمراء والمعالجة وكذلك المشروبات الغازية والأطعمة المقلية والحلويات والحبوب المكررة كان لها تأثير إيجابي على صحة العظام.يعد أفضل نظام غذائي للوقاية من هشاشة العظام هو الغني بالفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والأسماك والدواجن والمكسرات والبقوليات ، وفقًا للبحث.