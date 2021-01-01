زوجة بايدن تتعرض لصيحاتِ استهجان .. بالفيديو



زوجة بايدن زوجة بايدن

تلقت جيل بايدن السيدة الأولى للولايات المتحدة، صيحات الاستهجان خلال مباراة بين فريقي كرة القدم، فيلادلفيا إيجلز ودالاس كاوبويز.







تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن زوجة الرئيس الأمريكي انتخبت كقائد فخري لفريق فيلادلفيا إيجلز لكن عند دخولها الميدان للمشاركة في حفل افتتاح المباراة، أطلقت جماهير الفريق صيحات الاستهجان.

قد يعجبك أيضا...

مشاركة جيل بايدن في الحدث الرياضي يأتي ضمن حملة الترويج لمبادرة البيت الأبيض Cancer Moonshot، الذي يهدف إلى تطوير العلاج المناعي للسرطان القائم على اللقاح.ورافق جيل بايدن في ملعب كرة القدم، عدد من مرضى السرطان وأسرهم، الذين تمكنوا من التغلب على المرض.كانت زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، شاركت مع زوجها مؤخرا في عزاء الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، وكانت جيل بايدن قد ارتدت فستاناً أسود ضيّقاً مع جوارب سوداء حداداً على الملكة، أمّا الرئيس فقد ارتدى بذلة سوداء مع ربطة عنق رماديّة مطبّعة بخطوط سوداء.