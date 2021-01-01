فيديو .. السن المناسبة لزواج المرأة؟.. أحمد كريمة يحسم الأمر

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صورة الخبر: الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة



أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن العقود في الشريعة الإسلامية مثل الزواج، تبنى على ركن الأهلية المعتبرة شرعا، وهي الرشد والاختيار .

وقال كريمة في حواره مع الإعلامية مايا الشربيني في برنامج " ساعة زمن " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، أن الرشد يأتي بعد البلوغ، والفقهاء مثل أبي حنيفة قدروا سن الرشد عند المرأة عندما تبلغ من العمر 18 سنة والذكر 21 سنة".

وأكمل:" أي عقد بيع او شراء أو زواج تبنى على وصول الذكر والأنثى لسن الرشد".

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وأكمل أحمد كريمة:" يصح عقد زواج الأنثى إذا بلغت 18 سنة فأكثر ويصح زواج الذكر إذا بلغ 21 سنة فأكثر، والشريعة لا تنظر إلى التكوين الجسدي لكن تنظر إلى الإدراك العقلي ".

ولفت أحمد كريمة :" الرسول محمد لم يتزوج السيدة عائشة عندما كان عمرها 9 سنوات وهذا الأمر لم يحدث، والرسول تزوج السيدة عائشة عندما كانت تبلغ من العمر من 16 لـ 18 سنة"، مضيفا:" كل بنات النبي تزوجن فوق سن الـ 18 سنة وهو سن الرشد".

المصدر: elbalad

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