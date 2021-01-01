فيديو .. السن المناسبة لزواج المرأة؟.. أحمد كريمة يحسم الأمر

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن العقود في الشريعة الإسلامية مثل الزواج، تبنى على ركن الأهلية المعتبرة شرعا، وهي الرشد والاختيار .
وقال كريمة في حواره مع الإعلامية مايا الشربيني في برنامج " ساعة زمن " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، أن الرشد يأتي بعد البلوغ، والفقهاء مثل أبي حنيفة قدروا سن الرشد عند المرأة عندما تبلغ من العمر 18 سنة والذكر 21 سنة".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!