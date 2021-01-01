أقصر 8 ولايات لرؤساء وزراء بريطانيا في التاريخ الحديث .. بعد استقالة تراس

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رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس

قالت وسائل إعلام بريطانية، إن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، ربما ستكون باستقالتها قد حطمت الرقم القياسي لأقصر ولاية لرئيس الحكومة البريطانية.



وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية وزعيمة حزب المحافظين ليزا تراس استقالتها اليوم الخميس، مشيرة إلى أنها ستبقى رئيسة لمجلس الوزراء حتى انتخاب خليفتها.



وفي وقت إعلان استقالتها، تمكنت تراس من البقاء في منصب رئيس وزراء بريطانيا لمدة 44 يوما فقط.

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وفيما يلي قائمة بأقصر 8 رؤساء وزراء لـ بريطانيا في التاريخ الحديث:1. ليز تروس - 44 يوماليز تروس هي أقصر رئيسة وزراء في التاريخ البريطاني ، وهو اللقب الذي طالب به سابقا رئيس الوزراء جورج كانينج، الذي توفي في منصبه بعد 5 أشهر في عام 1827، عن عمر يناهز 57 عاما فقط.وتم اختيار تروس كزعيم لحزب المحافظين في سبتمبر 2022 ، بعد منافسة على القيادة استمرت ستة أسابيع، والتي نجمت عن استقالة بوريس جونسون، رئيس وزراء آخر لم يخدم فترة ولايته الكاملة.2. السير أليك دوجلاس هوم - سنة ويومبعد مرور عام واحد على تأسيسه، أصبح السير أليك دوجلاس هوم رئيسا للوزراء في أكتوبر 1963 بعد استقالة هارولد ماكميلان خلال أزمة حزب المحافظين.وخسر دوجلاس هوم، بفارق ضئيل في انتخابات عام 1964 أمام هارولد ويلسون.كانت رئاسته للوزراء غير ملحوظة إلى حد ما، حيث شهدت خلفيته الأرستقراطية تحريضه ضد النقابات العمالية، ولكن لا شيء آخر جدير بالملاحظة.3. السير أنتوني إيدن - سنة 279 أيامبعد السيطرة على حكومة المحافظين في 1950s، كانت أزمة السويس “العدوان الثلاثي علي مصر”، هي التي أدت إلى أن يصبح موقف السير أنتوني إيدن لا يمكن الدفاع عنه.وعلى الرغم من ذكر اعتلال صحته كسبب لرحيله، إلا أن البرلمان يعتقد أن خروجه يرجع إلى تضليله الواضح لهم بسبب تواطؤه مع فرنسا وإسرائيل.4. جوردون براون – 2 سنوات 318 يومالم يكن الرأي العام البريطاني من أشد المعجبين بالقادة غير المنتخبين، لذلك عندما تولى وزير الخزانة السابق جوردون براون السلطة خلفا لصديقه توني، لم ترسم استطلاعات الرأي صورة سعيدة.وكان لبراون مهمة مؤسفة تتمثل في استئجار البلاد خلال الأزمة المالية وهزم بشكل مقنع من قبل ديفيد كاميرون في الانتخابات العامة لعام 2010.5. نيفيل تشامبرلين – 2 سنوات, 348 يوماظلت سذاجة نيفيل تشامبرلين واحدة من الذكريات الرئيسية التي لدينا جميعا عنه.بعد عودته من محادثات السلام مع أدولف هتلر ، قال تشامبرلين: “أعتقد أنه سلام لعصرنا” في سبتمبر 1938. لم يكن من الممكن أن يكون مخطئا أكثر ولم يستمر لفترة أطول في الوظيفة العليا بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية.6. تيريزا ماي – 3 سنوات و 11 يومااشتهرت تيريزا ماي بأنها “ملكة راقصة” أكثر من كونها رئيسة وزراء عالية الأداء، وتولت منصبها في عام 2016، حيث قفز ديفيد كاميرون بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهي مهمة شبه مستحيلة، تولت ماي زمام الأمور في الحكومة في وقت مثير للجدل إلى حد كبير.وقد رفضت صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا في البرلمان.وبحلول يونيو 2019، قدمت استقالتها حيث تمكنت من إدارة أكثر من ثلاث سنوات فقط في وظيفة أحلامها.7. جيم كالاهان - 3 سنوات و 29 يوماكان جيم كالاهان ضحية الآلة التي قادتها مارجريت تاتشر، وكان رابع رئيس وزراء لحزب العمال لكنه لا يضاهي شعبية تاتشر.كان على كالاهان التعامل مع معدلات البطالة القياسية ومستويات هائلة من السخط، مما جعل الفوز سهلا لخصمه عندما وصلت إلى السلطة في عام 1979.8. بوريس جونسون - 3 سنوات و 44 يومالم تخل مسيرة بوريس جونسون كرئيس للوزراء من الجدل. في محاولة لتوجيه المملكة المتحدة خلال وباء عالمي والواجهة الخلفية لصفقات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جعله موقف جونسون المتفجر شخصية من التملق والازدراء.