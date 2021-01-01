شائعات جديدة عن مواصفات هاتف Oppo Find N2

بعد تسريب المواصفات يوم أمس لهاتف Oppo Flip القابل للطي، حصلنا على مجموعة من المواصفات المشاعة عن هاتف Oppo Find N2 بفضل Digital Chat Station عبر منصة Weibo.
يُقال إن خليفة Find N في العام الماضي سيأتي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 وشاشة قابلة للطي بحجم 7.1 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز وستكون من نوع LTPO AMOLED.
من المتوقع أيضًا أن يتم إطلاق الجهاز ببطارية تبلغ سعتها 4520 مللي أمبير وظهر من الجلد الصناعي بينما سيتم تشغيله بواسطة واجهة ColorOS 13 استنادًا إلى نظام Android 13.
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