تخطط أبل لإنتاج آيباد قابل للطي



أبل أبل

كشفت تقارير تقنية عن أن شركة "أبل" الأمريكية تعمل على إنتاج طراز جديد قابل للطي من جهازها اللوحي، "آيباد"، بحلول عام 2024.



وذكرت شبكة "سي. إن. بي. سي" الأمريكية أن "أبل" تخطط لإطلاق جهاز "آيباد" بشاشة قابلة للطي على الأرجح في عام 2024.



وقال بن وود، رئيس قسم الأبحاث في شركة "سي. سي. إس. إنسايت"، إن أبل ستطلق "آيباد" قابلًا للطي في غضون عامين بدلاً من العمل على هاتف "آيفون" قابل للطي.