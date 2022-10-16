تقرير :إنهاء عصر اختراق كلمات المرور: «Passkeys» مفاتيح أكثر أمانًا تتصدى لـ«الهاكرز»

ترجع نسبة 60% من اختراقات الهواتف والحسابات الإلكترونية لكلمات المرور الضعيفة، حيث تشكل نسبة الاختراقات إلى ما يصل لـ 50 مليون اختراق يوميًا، بما يعني أن هناك 580 هجومًا في الثانية، ورغم التحذيرات الدائمة من ضعف كلمات المرور، لا يزال هناك عددًا ضخمًا من الحسابات التي تحمل كلمة مرور «123456» فتعتبر هي الأكثر استخدامًا على الإنترنت بما يصل إلى 103 مليون حساب حول العالم.
لذلك تسعى شركات والتكنولوجيا لإنهاء استعمال كلمات المرور التقليدية، حيث تعاونت كبرى شركات عمالقة التكنولوجيا، جوجل، آبل، ومايكروسوفت مع تحالف FIDO، ومنظمة W3C، ليتم اعتماد تقنية مفاتيح المرور (Passkeys) الجديدة، وهي أنظمة تشغيل تعمل بطرق المصادقة الثنائية وتعتبر وسيلة تسجيل دخول أكثر أمانًا وأسهل في الاستخدام من كلمات المرور التقليدية.
ما هي مفاتيح المرور Passkeys التي تعتمدها شركات التكنولوجيا حديثًا
(Passkeys) هي وسيلة تسجيل دخول جديدة عبارة عن مفاتيح مرور تعتمد على معيار WebAuthn، بحيث يمكنك استخدام المصادقة البيومترية والتي تتشكل في بصمة الإصبع Touch ID أو التعرف على الوجه Face ID، وكذلك تتضمن رمز PIN أو نمط التمرير الذي يتم استخدامه في أجهزة أندرويد للتحقق من محاولة تسجيل الدخول ليكون بديلاً عن اسم المستخدم وكلمة المرور.
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