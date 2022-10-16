تعلم كيف أكتب بوست على الانستقرام ونشره

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كيف أكتب بوست على الانستقرام ونشره؟ وكيفية زيادة الزيارات يمكنك التعرف عليهم الآن وأكثر عبر موقع زيادة ، حيث يتيح لك Instagram من Facebook، إنشاء ومشاركة الصور والقصص ومقاطع الفيديو الخاصة بك مع الأصدقاء والمتابعين الذين تهتم بهم، يمكنك أن تتواصل مع الأصدقاء أو شارك ما تنوي فعله أو تعرف على الجديد من الآخرين في جميع أنحاء العالم، قم باستكشاف مجتمعنا حيث يمكنك أن تشعر بالحرية في أن تكون على طبيعتك وتشارك كل شيء من لحظاتك اليومية إلى الأحداث البارزة في الحياة والآن كيف اكتب بوست على الانستقرام.



تطبيق انستقرام

يعتبر تطبيق انستقرام من أفضل التطبيقات لنقل منشوراتك إلى المستوى الأعلى، حيث أن استخدام الأداة الصحيحة تصنع الفارق، يمكن أن تساعد أدوات وتطبيقات Instagram هذه في تحسين جودة مشاركاتك وتوفير الوقت ولكن كيف أكتب بوست على الانستقرام.



إذا كنت تستخدم Instagram بالفعل للأعمال، فمن المحتمل أنك على دراية بالفوائد التي لا حصر لها لاستخدام نظام الوسائط الاجتماعية هذا كأداة تسويق، يوفر Instagram للمسوقين الكثير من الوظائف المفيدة، لكن في بعض الأحيان تحتاج إلى القليل من المساعدة الإضافية لنقل الأشياء إلى المستوى التالي.

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كيف أكتب بوست على الانستقرامأطلق Instagram مؤخرًا وضع كتابة جديد في Stories، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة منشورات القصة التي تحتوي على نصوص على خلفيات ملونة، دون تضمين الصور أو مقاطع الفيديو، خطوات كتابة بوست على الانستقرام:الخطوة 1: اضغط على أيقونة الكاميرا في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.الخطوة 2: قم بالتمرير من اليسار إلى اليمين في أسفل الشاشة للانتقال إلى وضع “الكتابة”.الخطوة 3: اضغط على الشاشة لفتح لوحة المفاتيح، ثم اكتب النص الذي تريده.الخطوة 4: سيتم تحديد نوع الخط “Modern”، ولكن هناك أربعة خطوط متاحة في جميع الخطوط، إذا كنت ترغب في تحديد خط جديد، فانقر فوق اسم الخط في الجزء العلوي من الشاشة للتنقل بين الخيارات المتاحة.الخطوة 5 : اضغط على الدائرة الملونة على الجانب الأيسر من الشاشة للتنقل بين ألوان الخلفية المتاحة، حيث تتوفر مجموعة مختلفة من الخلفيات لكل نوع خط، ولكن يمكنك التغلب على ذلك لاحقًا.الخطوة 6: عندما تكون مستعدًا للمضي قدمًا، انقر على زر السهم.الخطوة 7 : لديك الآن خيار تحرير النص بعدة طرق أخرى قبل مشاركة منشورك مع الآخرين، يمكنك استخدام ضوابط التكبير والتصغير والسحب لتغيير حجم النص والاتجاه والموقع على الشاشة.يمكنك أيضًا إضافة كتل نصية إضافية عن طريق النقر على “Aa” في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، بعد ذلك لديك خيار تغيير لون النص من خلال النقر على النص واختيار أحد الألوان التي تظهر فوق لوحة المفاتيح.ملاحظة: إذا كان نصك يحتوي على كلمات متعددة، فيمكنك جعل كل كلمة بلون مختلف عن طريق النقر مع الاستمرار على كلمة لتمييزها قبل تحديد اللون.لاحظ أيضًا أنه يمكنك تغيير نوع الخط من هذه القائمة عن طريق النقر على اسم الخط أعلى الشاشة، سيسمح لك هذا بالحصول على نمط خط وخلفية مختلفين عما كان متاحًا في الخطوة 6 أعلاه.بالإضافة إلى السماح لك باستخدام نمط الخط “الكلاسيكي” للتطبيق. انقر على “تم” للخروج من قائمة تغير الألوان هذه.برامج تعديل الصور المضافة مع بوست للانستقرامهذه هي التطبيقات التي تساعدك على تعديل الصور وتغيير حجمها وإضافة عوامل تصفية إلى صورك، مثل:-التخطيط والتصميم، تساعد هذه التطبيقات علامتك التجارية على إضافة عناصر مثيرة للاهتمام مثل الصور المجمعة والرسومات.أدوات الفيديو، ترفع هذه التطبيقات من كيفية التقاط علامتك التجارية لمقاطع الفيديو وتصميمها وتعديلها.إشراك الجمهور والتحليلات والبيانات، استخدم تطبيقات Instagram لتتبع كيفية تفاعل علامتك التجارية مع جمهورك ومراقبة أداء المحتوى الخاص بك.هناك الكثير من التطبيقات الرائعة لقصص Instagram أيضًا، لكننا نتعامل مع هؤلاء في منشور مدونة منفصل مخصص لأفضل التطبيقات لقصص Instagram.1_ تطبيق (VSCO)هو أحد تطبيقات تحرير الصور الأصلية والأكثر شعبية، من الشائع جدًا أن أكثر من 200 مليون مشاركة على Instagram تتميز بعلامة التصنيف #VSCO، ، ويمكنك زيارته عبر الضغط على هذا الرابط: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vsco.cam&hl=ar&gl=USكما أن هناك 10 مرشحات مجانية معدة مسبقًا تجعل الصور الملتقطة بهاتفك تظهر كما لو تم التقاطها في فيلم، هناك أيضًا مجموعة من أدوات تحرير الصور المتاحة للمساعدة في رفع جودة صورتك، مثل التباين والتشبع لتحسين صورك، والحبوب التي تضيف نسيجًا للصور، وأدوات القص والانحراف التي تغير منظور صورك.2_ Avatan Photoيعمل على تقديم المؤثرات والمرشحات لوضعها على صورتك الأصلية، فإن Avatan Photo Editor يجعل من السهل تنقيح الصور وإنشاء تأثيرات مخصصة للصور، ويمكنك زيارته عبر الضغط على هذا الرابط: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.avatan&hl=en_US&gl=US .الإصدار الأساسي من تطبيق تحرير الصور هذا مجاني، على الرغم من وجود خيار لميزات إضافية أو أدوات متقدمة من خلال إجراء عمليات شراء داخل التطبيق.كيفية نشر الصور مع بوست على الانستقراميمكنك نشر صورة نصية فقط على Instagram من خلال الوصول إلى “وضع الإنشاء” في قصص Instagram، من هناك ستتمكن من إنشاء صور بنص، مع إمكانية الوصول إلى أدوات إبداعية أخرى مثل الصور المتحركة والملصقات.بمجرد الإنشاء، يمكنك إما حفظ الصورة لاستخدامها منشور عادي، أو ببساطة نشرها في قصصك خطوات نشر الصور مع نص على Instagram سواء في قصة أو منشور.يجب أولاً القيام بفتح تطبيق Instagram على الهاتف.بعد ذلك يتم اضغط على أيقونة الكاميرا في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة الرئيسية.بعدها يتم تحريك شريط الأدوات السفلي من “عادي” حتى تظهر كلمة “إنشاء”.نقوم بالضغط على الشاشة لإضافة النص الخاص بك، إذا لزم الأمر يمكنك التنقل بين خيارات الخطوط المختلفة عن طريق النقر على الزر الأوسط العلوي، أو تغيير الحجم عبر شريط التمرير على الجانب الأيسر، عند الانتهاء حسب رغبتك، انقر فوق “التالي”ستتمكن الآن من تحرير صورة النص كما تفعل عادةً مع القصة، يمكنك النقر على الدائرة الملونة باتجاه الجانب العلوي الأيسر من الشاشة لتغيير لون الخلفية.في حالة اختيار النص والصورة، يمكنك إما النقر فوق الزر “إرسال إلى” لإضافتها إلى قصصك، أو تحديد رمز “حفظ” في الجزء العلوي من الشاشة وحفظها في البوم الكاميرا بهاتفك.إذا قمت بحفظ الصورة، في تتمكن من رؤيتها وتحديدها عندما تمر بعملية النشر المعتادة لمنشور الشبكة القياسي.ولا يفوتك التعرف على: تسجيل دخول انستقرام من الكمبيوتر بخطوتينأسباب فشل التفاعل على الانستقرامنجد أن السبب الحقيقي خلف تلك المشكلة، هو أن الكثير من مالكي الأعمال مازالوا غير واثقين من طريقة الاستفادة من الفائدة العائدة من مواقع التواصل الاجتماعي المتغيرة بشكل يومي، إلى جانب قلة خبرتهم وعدم كفاءتهم لبعض الوسائل والحلول وتحقيق أقصى استفادة من تلك المواقع، من أسباب قلة التفاعل:-وجود أخطاء في طريقة النشر، مما يترتب عليه خسارة نسب المشاركة و قلة التفاعل.عدم وضع رابط في ملفك الشخصي.عدم وضع صورة للملف الشخصي، مما يجعله نكرة غير معروف، وذلك يوحي بالملل والكآبة.إخفاء الحساب الشخصي بوضع خاص Private.5 نصائح لزيادة الزيارات إلى الملف الشخصي لنشاطك التجاري1 – إبراز الملف الشخصي بوضع معلومات جديدةاكتب وصفًا في قسم السيرة الذاتية بالملف الشخصي للنشاط التجاري الخاص بك على Instagram لتوفر للعملاء المحتملين معلومات أكثر عن نشاطك التجاري ويمكنك إضافة موقعك على الويب والتخفيضات أو الهدايا التي توفرها أو المناسبات التي تستضيفها.2- إنشاء صور ومقاطع فيديو عالية الجودةالتقاط صور عالية الجودة مع إضاءة جيدة وطبيعية شاهد.3- التواصل مع عملائك على الإنترنت وفي متجرك الفعليشجَّع العملاء على الإشارة إلى نشاطك التجاري في منشوراتهم حتى يرى الأشخاص منشورات حقيقية من العملاء احرص على الوصول إلى مزيد من الأشخاص باستخدام علامات الهاشتاج وإضافة إشارة إلى الموقع في منشورك.4 – مشاركة قصص Instagram Stories وإبراز شخصية علامتك التجاريةاستخدم Instagram Stories للعمل على مشاركة الصور الفيديوهات مما يجذب العملاء.5 – ترويج نشاطك التجاري على Instagramانتقل إلى الملف الشخصي لنشاطك التجاري.حدد المنشور الذي تريد نشره وترويجه من خلال الضغط على المنشور.أسفل صورة المنشور، اضغط على ترويج.حدد هدف “جذب المزيد من زيارات موقع الويب والملف الشخصي”.أكمل إدخال تفاصيل عرضك الترويجي من خلال ضبط عناصر مثل الجمهور والميزانية (المبلغ الذي تود إنفاقه)، والمدة (الفترة التي تريد تشغيل عرضك الترويجي خلالها). اضغط على التالي بمجرد استكمال هذه التفاصيل.لاستكمال الترويج، اضغط على ترويج.وسوف يظهر لك بمجرد الضغط على “ترويج”، عبارة “تتم مراجعة عرضك الترويجي المقدم من أجل التأكد من توافقه مع سياسات الإعلانات التي نتبعها تتم مراجعة عروضك الترويجية عمومًا في غضون 60 دقيقة، ولكن في بعض الأحيان، قد تستغرق هذه المراجعة وقتًا أطول”، كما سوف يؤكدون لك “سيبدأ تشغيل عرضك الترويجي بعد مراجعته والموافقة عليه”.