مراجعة شاملة : مراجعة شاومي 12 برو Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Pro

سلسلة Xiaomi 12 متاحة منذ ديسمبر الماضي وتم إطلاقها للعديد من الدول حول العالم كما ان الهاتف يأتي مع تطويرات رائعة وقوية حيث يأتي بسعر مرتفع يعد الاكبر في هواتف شاومي الحديثة لكن الهاتف يأتي مع مواصفات قوية وكاميرات هائلة سنتعرف الان علي جميع المواصفات والمميزات والعيوب لهاتف شاومي 12 برو الجديد .



تصميم هاتف Xiaomi 12 Pro :

الهاتف يتميز بتصميم انيق ومميز للغاية حيث يأتي الهاتف بخامات واجهة زجاجية (زجاج غوريلا فيكتوس) مع ظهر زجاجي وهيكل من الألومنيوم كما ان الهاتف يأتي بوزن 204 جم أو 205 جم (7.20 أونصة) بالاضافة الي ابعاد الهاتف تأتي 163.6 × 74.6 × 8.2 ملم (6.44 × 2.94 × 0.32 بوصة) حيث يأتي الهاتف مميز في وضع الامساك باليد .



شاشة هاتف شاومي 12 برو :

الهاتف مميز للغاية من حيث الشاشة القوية حيث تأتي الشاشة في الهاتف من نوع امولد تساعد علي مشاهدة الفديوهات بشكل افضل كما يمكنك اللعب علي الهاتف بالاضافة الي ددعم الشاشة تقنية Dolby Vision، وتوفر دقة 1440 بكسل، وتدمج تقنيات العرض مع صوت الهاتف لتزويد المستخدم بتجربة ممتازة وممتعة. للالعاب الحديثة التي تأتي بجودة كبيرة حيث ان الهاتف يتوفر بشاشة بحجم 6.73 بوصة بدقة QHD+ بتردد بيوصل لـ120 هيرتز مع دعم مليار لون كما ان الهاتف يأتي مع سطوع قوي جدا يصل الي 1500 شمعة كما ان الشاشة تأتي مع حمايىة مميزة من نوع زجاج كورنينج الغوريلا فيكتوس مع اسكرينة لحماية علي الشاشة لحماية الهاتف من الخدوش .

قد يعجبك أيضا...

الكاميرات في هاتف شاومي 12 برو :اهم المميزات القوية في الهاتف حيث انها يتمتع بكاميرات قوية تساعد علي التصوير بأداء قوي في المناسابات الخاصة بالاضافة الي التوصير في الوضع الليلي حيث تأتي كاميرا السيلفي في الهاتف بدقة 32 ميجابيكسل ، f / 2.5 ، 26 ملم (عرض) ، 0.7 ميكرومتركما يأتي الهاتف مع تصوير فديو بجودة ممتاز حيث يأتي مع ددعم تصوير الفيديوهات للكاميرا الامامية بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .اما عن الكاميرا الخلفية فهي من افضل الهواتف التي ظهرت حديثا حيث تتميز بكاميرا ثلاثة تأتي الكاميرا الأولى بمستشعر من نوع Sony IMX707 بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وتدعم المثبت البصري الـ OIS وهي الكاميرا الأساسية مميزة للغاية ستري افضل جودة للصوورة حيث ان الهاتف ايضا يأتي مع كاميرا ثانية فتأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وهي الكاميرا الخاصة بالزوم أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع بالإضافة إلى فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش .لم تقتصر الكاميرات علي هذا فقط لكن تتميز بتصوير فديو بجودة ممتاز جدا حيث تأتي بجودة 8K بدقة 4320 بكسل بسرعة التقاط 24 إطارًا في الثانية. كما أنه يدعم تسجيل 4K بدقة 2160 بكسل مع سرعة التقاط 30 و 60 إطارًا في الثانية. كما أنه يدعم تصوير FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و 120 و 240 و 960 إطارًا في الثانية. كما أنه يدعم تسجيل 720p HD مع سرعة تسجيل 30 إطارًا في الثانية.مواصفات Xiaomi 12 Proالاداء في هاتف Xiaomi 12 Pro :يعمل Xiaomi 12 Pro على MIUI 13 جنبًا إلى جنب مع الإصدار العادي 12، ولكن على عكس الإصدار الأخير يعتمد هذا الإصدار على Android 12 وليس 11، بينما يحتوي رقم MIUI على نفس الوظيفة، فقد تم تحسينه بالفعل، بفضل التحسينات التي يقوم بها نظام التشغيل لديهاعلى أي حال، تدعي Xiaomi أنه تم إعادة تصميم MIUI بالكامل، حتى لو كان يمكن القول ليس فقط من خلال الواجهة وتصميمها، فهي تبدو وتشعر بنفس MIUI 12، ولكن الإصدار الجديد يركز على تحسين توزيع الموارد ويجب تحسين المعالج وذاكرة الوصول العشوائي وإدارة الذاكرة بشكل أفضل .على سبيل المثال، يهدف MIUI 13 إلى تتبع استخدام المعالج وذاكرة الوصول العشوائي الحالية وتعليق جميع المهام غير الضرورية حاليًا لتحرير الموارد وتحقيق أداء أكثر مرونة. تعد Xiaomi بزيادة كفاءة معالجة الخلفية بنسبة تصل إلى 40? مقارنة بالإصدار السابق.أحدث تحسن في جوهر MIUI هو إدارة الطاقة: يجب أن يؤدي تحسين الإصدار الجديد إلى انخفاض بنسبة 10? في استهلاك الطاقة مقارنة بـ MIUI 12.كما ان الاداء في الهاتف يأتي مع بمعالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 8 Gen 1 بتكنولوجيا الـ 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 730 مع نظام تشغيل اندرويد 12 مع واجهة شاومي الـ MIUI 13الاداء في Xiaomi 12 Proالذاكرة داخل هاتف شاومي 12 برو :الهاتف يأتي مع ذاكرة تخزين كبيرة جدا حيث لأستعاب كافة التطبيقات والتحميلات علي الهاتف كما ان الهاتف لا يدعم مكان خاص لتركيب الكارت الممري لهذا السبب تم اصدار الهاتف بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت من نوع LPDDR5 .المسستشعرات والحماية والامان في هاتف شاومي 12 برو :السلامة والأمان: يدعم الهاتف مستشعر بصمات الأصابع ويتم دمجه في الشاشة. كما أنه يدعم وظيفة Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف عن طريق الوجه كما ان الهاتف متوافق أيضًا مع معظم أجهزة الاستشعار الأخرى، مثل التسارع والقرب (السوفت وير ) والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي .يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي GPS ومتوافق مع أنظمة الملاحة الأخرى مثل A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO و QZSS و NAVIC.كما يوفر الهاتف أيضًا إصدار Bluetooth 5.2 مع دعم وظائف A2DP و . Bluetooth هي واحدة من أحدث إصدارات الهواتف الجديدة. كما يوفر الهاتف واي فاي بترددات a/b/g/n/ac/6. كما أنه يدعم نقطة اتصال Wi-Fi Direct ثنائية النطاق مع حامل يدعم ميكروفونًا إضافيًا لعزل الضوضاء.بطارية هاتف Xiaomi 12 Pro :الهاتف يوفر بطارية ضخمة جدا تساعد علي الصمود طوال اليوم في الالعاب وتشغيل الفديو حيث ان الهاتف يوفر بطارية قوية جدا بسعة 4600 مللي أمبير بالاضافة الي ذلك يدعم شحن سريع بقوة 120 واط حيث انه يمكنك شحن الهاتف 100% في اقل من نصف ساعة وهذا يعد من افضل المعدلات للشحن السريع في الهواتف الحديثة في هذة الفئة كما ان الهاتف يدعم ايضا الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط كما لم يقتصر الشحن علي هذا فقط لكن ايضا الهاتف يوفرلشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط كما ان الهاتف يأتي مع احدث منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C مع خاصية الـ OTG .مواصفات Xiaomi 12 Proمميزات هاتف شاومي 12 برو :الهاتف مميز للغاية من حيث التصميم الزجاجي الرائع والحديث مع امكانيتة تشغل خاصية NFC .يوفر الهاتف احدث شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس 5 جي لدعم اعلي معدل سرعة في التجوال وبيانات الاتصالكما يدعم موسع الأشعة تحت الحمراء التحكم عن بعد للأجهزة الكهربائية عبر هاتفك.الهاتف يوفر شاشة مميزة للغاية حيث تأتي من نوع LTPO AMOLED بمساحة 6.73 إنش تتمز في الالعاب ومشاهدة الفديوهات بجودة رائعةالهاتف يوفر ذاكرة تخوين كبيرة لتنزيل الكثير من التطبيقات .الهاتف يوفر احدث معالج كوالكم من نوع Snapdragon 8 Gen 1 مع نظام تشغيل اندوريد 12 مع واجهة شاومي الـ MIUI 13الهاتف يتميز بدعم كاميرات هائلة تساعد علي التقاط افضل الصور في كافة المناسبات الخاصة حيث يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بالاضافة الي الكاميرا الامامية مع جودة تصوير فيدو ممتازة جدايدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاءالهاتف يأتي بأحدث اصدار من البلوتوث حيث يوفر اصدار 5.2 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE.الهاتف يتميز بدعم العديد من وسائل الحماية في الهاتف حيث يأتي الهاتف مع مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .تتميز مكبرات الصوت الخارجية بصوت ستيريو Harman Kardon لتجربة صوت فريدة من نوعها.الهاتف يتوفر بلونين مختلفين لاختيار اللون المناسب لك حسب الاذواق المختلفة حيث يأتي الهاتف باللون الرمادي والأرجواني.كما يتمز الهاتف بدعم احدث منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C مع خاصية الـ OTG .الهاتف قوي للغاية من حيث البطارية الافضل حيث يأتي بسعة 4600 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط كما يدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واطعيوب هاتف شاومي 12 برو :الهاتف لا يوفر مكان خاص بالكارت الممري لزيادة المساحة علي الهاتفكما انا الهاتف في الفئة السعرية المرتفعة ولا يدعم مقامة الماء والغبارايضا الهاتف لا يأتي مع منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذنبالاضافة الي ذلك عمر البطارية ليس الافضل لكن معدل الشحن السريع مميز في الهاتفاداء الكاميرا الامامية ليس الافضل في هذة الفئة كان من الامكان زيادة قوة الكاميرامحتوايات صندوق هاتف شاومي 12 برو :الهاتف يأتي مع اسكرينة قوية لحماية الشاشة من الخدوشصندوق الهاتف يوفر ايضا جراب ظهر لحماية الهاتف اثناء الصدمات والوقوع علي الارض حيث يأتي بجراب شفاف وقوي للغايةالهاتف يأتي مع رأس شاحن تعد من الافضل في هذة الفئة من الهواتف حيث يأتي بقوة 12 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط كما يدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط .كما ان الصندوق ستجد به سلك USB من نوع Type C يعد الاحدث علي الاطلاق الانكما انك ستجد في صندوق الهاتف دبوس معدني لفتح مكان الخطوطبالاضافة الي ذلك ستجد كتيب التعليمات يوضح كيفية إستخدام الهاتف.سعر هاتف شاومي 12 برو :السعر الرسمي 25000 جنية مصر للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام .السعر الرسمي 4893.96 ريال سعودي للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام .السعر الرسمي 4785.12 درهم اماراتي للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام .السعر الرسمي 400.88 دينار كويتي للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام .السعر الرسمي 13789.81 درهم مغربي للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام .السعر الرسمي 1302.75 دولار امريكي للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام .