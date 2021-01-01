يلتقط تلسكوب جيمس ويب صورة حديثة لـ "أعمدة الخلق"

أعلنت وكالة "ناسا" يوم الأربعاء، أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي التقط صورا جديدة لأعمدة الخلق، وهي مجموعة من الغاز والغبار بين النجوم من سديم النسر.
وتظهر صورة الكتلة التي أطلق عليها اسم أعمدة الخلق بعد فترة وجيزة من اكتشافها بواسطة تلسكوب هابل الفضائي في عام 1995، "منظرا طبيعيا شديد التفصيل تتشكل فيه نجوم جديدة في سحب كثيفة من الغاز والغبار".
وقالت ناسا: "ستساعد الصور الجديدة لأعمدة الخلق بواسطة تلسكوب ويب العلماء على تحديث نماذجهم لكيفية تشكل النجوم من خلال عد النجوم الجديدة بدقة أكبر وقياس كمية الغاز والغبار في المنطقة".
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