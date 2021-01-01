ترتفع أسعار سيات أتيكا 2022 مجددا في واحدة من أكبر الزيادات على السيارات هذا الأسبوع



أتيكا 2022 أتيكا 2022

أعلنت مؤخرا شركة كيان ايجيبت الوكيل الرسمي لشركة سيات في مصر عن زيادة سعرية على سيارتها أتيكا 2022، وهي سيارة تنتمي لفئة SUV وكروس أوفر، ويقدمها الوكيل بعدة فئات مختلفة في التجهيزات، وكانت الزيادة الجديدة كبيرة (من 85 إلى 160 ألف جنيه) مما جعلها واحدة من أكبر الزيادات الرسمية على أسعار السيارات خلال هذا الاسبوع.



وبلغت أسعار فئات السيارة كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 675 إلى 760 ألف جنيه (زيادة 85 ألف جنيه).

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- فئة ثانية من 725 إلى 835 ألف جنيه (زيادة 110 ألف جنيه).- فئة ثالثة من 785 إلى 940 ألف جنيه (زيادة 155 ألف جنيه).- فئة رابعة من 800 إلى 960 ألف جنيه (زيادة 160 ألف جنيه).جدير بالذكر أن هذه السيارة مزودة بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1400 سي سي وبقوة 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).ويبلغ متوسط استهلاك هذا المحرك للوقود 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة، كما يمكن للمحرك دفع السيارة من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 9 ثواني تقريبا، وبسرعة قصوى 198 كم/ساعة.