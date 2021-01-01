بي ام دبليو: الهيدروجين سيكون المصدر المفضل لوقود السيارات في المستقبل



بي ام دبليو بي ام دبليو

المربع نت – بي ام دبليو جادة جداً حيال خططها الكهربائية، إذ تستمر بطرح موديلات كهربائية جديدة بأسماء تبدأ بحرف i لتمييز هويتها، كما تعهدت بأن تكون نصف سياراتها الجديدة كهربائية بالكامل بحلول 2030، إلا أن رئيس العلامة البافارية يرى أن الهيدروجين هو المستقبل الحقيقي للسيارات وليس السيارات الكهربائية.



رئيس مجلس إدارة بي ام دبليو، أوليفر زيبس، صرح بأن سوق السيارات الهيدروجينية متأخر عن السوق الكهربائي ولكنه سيضطلع بدور حاسم جداً في الأعوام القادمة.



ويرى زيبس أن سيارات الهيدروجين ستتجاوز السيارات الكهربائية في الشعبية والجاذبية في الأسواق فور تصميمها بأسعار ومواصفات تنافسية، وهي تصريحات جريئة، ولن تتفق معها معظم صانعات السيارات الأخرى التي ركزت جهودها على التقنيات الكهربائية.

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ولكن بي ام دبليو ظلت واحدة من أهم الشركات المستثمرة في المجال الهيدروجيني على مدار العقدين السابقين، وأعلنت مؤخراً عن سيارة iX5 الجديدة، وهي نسخة هيدروجينية لسيارة X5 SUV تمهيداً لبدء إنتاجها في ديسمبر القادم.من أبرز اللاعبين في المجال الهيدروجيني هم تويوتا بالطبع بموديل ميراي، وهوندا ومرسيدس، ولكن طموحات بي ام دبليو الهيدروجينية لن تقتصر على سيارات العلامة البافارية فقط بل قد تمتد لسيارات رولزرويس التابعة لمجموعة بي ام دبليو، وهو ما لمح له رئيس رولزرويس في تصريحات أخيرة، بإمكانية تطوير سيارة هيدروجينية فاخرة للعلامة البريطانية خلال الأعوام القادمة.