تكشف لقطات تجسس «بورش تايكان» كنموذج GT محتمل



بورش تايكان بورش تايكان

كشفت لقطات التجسس شركة «بورش» وهي تعمل على سيارة تايكان سيدان وعربة كروس توريزمو المحدثة، وبحسب motor 1، تتميز المركبات بإخفاء كبير فوق الواجهة الأمامية، ما يشير إلى وجود تغييرات كبيرة في التصميم في هذه المنطقة، إذ توجد أجزاء صغيرة من الإخفاء على الجزء الخلفي من سيارة السيدان.



ويقترح هذا المعرض الجديد من لقطات التجسس أن هناك نوعًا جديدًا من بورش تايكان في الطريق، انطلاقًا من التصميم المرئي، قد يكون هذا نسخة رياضية GT من سيارة السيدان الكهربائية.



يحتوي تايكان على مقسم أسفل الفتحة في الأنف، ويخفي الشريط الأسود عناصر أوسع على كل حافة خارجية، كما يوجد جهاز استشعار كبير على السطح فوق الزجاج الأمامي.

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ومن الجانب، يمكنك أن ترى أن هذه السيارة بها قفص انقلاب بارز ومقعد سباق في المقصورة، فغالبًا ما تقوم بورش بتثبيت مكونات الأمان هذه على المركبات أثناء الاختبار ولكنها تزيلها لإصدار الإنتاج.وتأتي سيارة تايكان في هذه المجموعة بعجلات ذات تصميم معقد يحتوي على 5 مكبرات صوت بها قواطع، بالإضافة إلى مزيج من اللمسات النهائية الداكنة، ويشير الفرجار الأصفر الكبير إلى أن هذه السيارة بها مكابح من السيراميك الكربوني.في الخلف، تضيف بورش جناحًا ثابتًا إلى الذيل، وهناك جناح صغير، وتضفي الأجزاء مظهرًا أكثر عدوانية على تايكان، وأسفل المصد، توجد دوارات للناشر على كل جانب.تشير التعديلات إلى أن هذا هو تايكان أكثر شراسة، لكن الهوية الدقيقة لا تزال لغزا، وفي حين أن هناك الكثير من المتغيرات من EV متوفرة بالفعل، فإن بورش لا تقدم حتى الآن نسخة GT كاملة