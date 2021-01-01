تكشف لقطات تجسس «بورش تايكان» كنموذج GT محتمل

كشفت لقطات التجسس شركة «بورش» وهي تعمل على سيارة تايكان سيدان وعربة كروس توريزمو المحدثة، وبحسب motor 1، تتميز المركبات بإخفاء كبير فوق الواجهة الأمامية، ما يشير إلى وجود تغييرات كبيرة في التصميم في هذه المنطقة، إذ توجد أجزاء صغيرة من الإخفاء على الجزء الخلفي من سيارة السيدان.
ويقترح هذا المعرض الجديد من لقطات التجسس أن هناك نوعًا جديدًا من بورش تايكان في الطريق، انطلاقًا من التصميم المرئي، قد يكون هذا نسخة رياضية GT من سيارة السيدان الكهربائية.
يحتوي تايكان على مقسم أسفل الفتحة في الأنف، ويخفي الشريط الأسود عناصر أوسع على كل حافة خارجية، كما يوجد جهاز استشعار كبير على السطح فوق الزجاج الأمامي.
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