سعر الدولار فى مصر اليوم 20-10-2022



سعر الدولار سعر الدولار

شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا نسبيًّا في بداية تعاملات الخميس 20-10-2022 البنكية، إذ وصل داخل البنك المركزي المصري إلى مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية داخل البنك، حيث لم يتحرك سعر صرف العملة الأمريكية منذ بدء تعاملات الأسبوع الجاري، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الخضراء داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري

جاء سعر الدولار في البنك الأهلي القطري عند مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر عند مستوى صرف: 19.64 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

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