سعر الدولار فى مصر اليوم 20-10-2022

سعر الدولار
شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا نسبيًّا في بداية تعاملات الخميس 20-10-2022 البنكية، إذ وصل داخل البنك المركزي المصري إلى مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية داخل البنك، حيث لم يتحرك سعر صرف العملة الأمريكية منذ بدء تعاملات الأسبوع الجاري، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الخضراء داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري
جاء سعر الدولار في البنك الأهلي القطري عند مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر
وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر عند مستوى صرف: 19.64 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي مصر
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي مصر مستوى صرف: 19.68 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد
سجل سعر الدولار في المصرف المتحد مستوى صرف: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك الاستثمار العربي
استقر سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي عند مستوى صرف: 19.68 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك سايب
ظهر سعر الدولار في بنك سايب عند مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
شهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
حقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى صرف: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
جاء سعر الدولار في بنك مصر عند مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني لمستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف: 19.68 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي
سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك التنمية الصناعية
استقر سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية عند مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
حقق سعر الدولار في المصرف العربي الدولي مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
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