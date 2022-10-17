التعبئة و الإحصاء: 32 مليار جنيه قيمة أجور العاملين في القطاع العام 2020/2021

وفيما يتعلق بالقطاع العـام فقد بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 28.4 مليار جنيـه عـام 2020/2021 مقابـل 16.1 مليـار جنيه عام 2019 /2020 بنسبـة زيادة قـدرهـا 76.6?وبلغـت قيمـة صافي رأس المال المستثمر 105.6 مليار جنيـه عـام 2020/2021 مقابـل 90.9 مليـار جنيه عـام 2019/2020 بنسبـة زيادة قـدرهـا 16.2?.كما بلغـت قيمـة الأجـور 32.1 مليـار جنيـه عـام 2020/ 2021 مقابـل 29.7 مليـار جنيـه عـام 2019/2020 بنسبة زيـادة قـدرها 8.0? .

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