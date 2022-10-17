التعبئة و الإحصاء: 32 مليار جنيه قيمة أجور العاملين في القطاع العام 2020/2021

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة قيمـة الأصول الثابتة 631.6 مليـار جنيـه عـام 2020/2021 مقابـل 617.0 مليـار جنيه
عـام 2019/2020 بنسبـة زيادة قـدرهـا 2.4?
وأشار الجهاز الي زيادة قيمـة رأس المال المدفوع لتصل الي 173.6 مليـار جنيـه عـام 2020/ 2021مقـابـل 170.4مليـار جنيـه عـام 2019/2020 بنسبة زيادة قـدرها 1.9? .
كما ارتفعت قيمة صافي رأس المال المستثمر 583.5مليـار جنيـه عـام 2020/2021 مقابـل 576.1 مليـار جنيـه عـام 2019/2020بنسبـة زيادة قـدرهـا 1.3?
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