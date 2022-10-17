«شركة مصر للمقاصة»: 13 مليون جنيه إيرادات نشاط التوقيع الإلكتروني في 6 أشهر

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كشفت نتائج أعمال شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي، عن النصف الأول من عام 2022 ارتفاعًا قياسيًا في صافي الأرباح للمرة الثانية على التوالي بنسبة تصل إلى 66% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.



وأظهرت القوائم المالية تحقيق الشركة صافي ربح بنحو 420 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 252 مليون جنية صافي أرباح عن نفس الفترة من العام السابق، كما أوضحت القوائم المالية للشركة ارتفاع نسبة صافي الأرباح إلى إجمالي الإيرادات بنسبة 60% مقارنة بنسبة 55% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين بلغت نسبة إجمالي المصروفات إلى إجمالي الإيرادات 39% مقارنة بنسبة 45% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 30% مقارنة ب 18% عن العام السابق بنسبة نمو بلغت 12%.?



وأوضحت الشركة، في بيان صحفي لها اليوم، أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة الأداء المتميز للأنشطة التشغيلية بالشركة بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للأموال المتاحة للاستثمار في أدوات استثمار خالية من المخاطر حيث نمت إيرادات الاستثمار 481 مليون جنية وهو ما يمثل 70% من إجمالي إيرادات الفترة

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وقد شهد نشاط التوقيع الالكتروني ارتفاع ملحوظ في الإيرادات حيث ارتفعت إيرادات النشاط بمبلغ 13 مليون جنيه بنسبة 143% مقارنة بنفس الفترة عن عام 2021.