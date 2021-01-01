دراجة كهربائية تسير على الماء..بـ 9000 آلاف دولار..



دراجة كهربائية تسير على الماء دراجة كهربائية تسير على الماء

كشفت شركة Manta5، عن دراجة كهربائية جديدة مذهلة «Hydrofoiler SL3»، يمكن ركوبها على الماء، وتسير بسرعة 12.4 ميلاً في الساعة (20 كم / ساعة)، وسيبلغ سعر الدراجة الكهربائية حوالي 9000 دولار (7900 جنيه إسترليني).



وتأتي الدراجة الكهربائية Hydrofoiler SL3 من شركة Manta5 التي تتخذ من نيوزيلندا مقراً لها ، والتي ابتكرت أول دراجة مائية في العالم ، Hydrofoiler XE-1 ، في عام 2017.



وتوصف الدراجة بأنها "نصف دراجة ، ونصف طائرة"، تعمل دراجات Hydrofoiler بواسطة دواسة الفارس لتدوير مروحة في الخلف، والتي يتم تعزيزها بواسطة محرك كهربائي للمساعدة في زيادة السرعة، وبمجرد السفر بسرعة كافية، تتسبب "أجنحة" الدراجة الهوائية في الأمام والخلف في ارتفاعها وتحليقها عبر سطح الماء.

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ويحتوي إصدار SL3 من الجيل الثاني أيضًا على وضع الركوب "الخانق فقط"، الذي لا يتطلب أي تجول مبدئي، مما يجعله بديلاً قابلاً للتطبيق وأكثر صداقة للبيئة للمراكب المائية التي تعمل بمحرك مثل الزلاجات النفاثة.ويدعي منشئو الدراجة الدراجة الكهربائية أن هذه الميزة الجديدة، بالإضافة إلى جوانب أخرى من تصميمها، تمكن الدراجين من تعلم كيفية استخدامها وقيادتها في 40 دقيقة فقط .