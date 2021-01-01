وزارة الطاقة الأمريكية : 2.8 مليار دولار لدعم صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بأمريكا

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، عن منح 2.8 مليار دولار من قانون البنية التحتية للحزبين لدعم تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية محليًا، وإنتاج المعادن، حسبما أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

وتطلق إدارة بايدن ايضًا، مبادرة جديدة على مستوى الحكومة لتعزيز سلاسل التوريد لدعم تصنيع السيارات الكهربائية، وكانت هذه أحدث خطوة من قبل الرئيس بايدن لدعم التحول من السيارات التي تعمل بالغاز الملوثة إلى السيارات الكهربائية الخالية من الانبعاثات، بهدف جعل 50 في المائة من جميع السيارات الجديدة المباعة في عام 2030 كهربائية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه صانعو السيارات ومسؤولو التعدين وعلماء البيئة تحذيرًا بشأن إمدادات الولايات المتحدة من المعادن الرئيسية اللازمة لتغذية طفرة السيارات الكهربائية.

هذا وستذهب منح وزارة الطاقة إلى 20 شركة تصنيع ومعالجة لمشاريع عبر 12 ولاية، ووفقًا للبيت الأبيض، ستدعم هذه المشاريع إنتاج ما يكفي من الليثيوم والجرافيت والنيكل لتزويد ملايين بطاريات السيارات الكهربائية الجديدة سنويًا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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