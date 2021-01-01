تطور «تسلا» شاحنًا منزليًا يعمل مع كافة السيارات الكهربائية

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أطلقت شركة تسلا TESLA، شاحنًا جداريًا جديدًا، يحمل رقم طراز J1772، يمكن تثبيته في المنازل، واستخدامه مع ماركات أخرى من السيارات الكهربائية "عبر Electrek".



والشاحن الجديد من تسلا، قادر على إضافة ما يصل إلى 44 ميلاً من النطاق في الساعة، ويتميز بكابل طوله 24 قدمًا، ويمكنه مشاركة الطاقة لزيادة السعة الكهربائية إلى أقصى حد، مما يسمح لك بشحن مركبات متعددة في وقت واحد.



ويمكن لمالكي سيارات شركة تسلا Tesla أيضًا، استخدام هذا الشاحن الجديد، لكنه سيتطلب المهايئ المرفق مع سياراتهم، ومع ذلك، يعد هذا حل وسط لائق للأسر التي قد يكون لديها عدة نماذج مختلفة من المركبات الكهربائية؛ وخلاف ذلك فمن الأفضل لمالكي سيارات Tesla شراء موصل الحائط الأصلي من Tesla مقابل 400 دولار، والذي يأتي مجهزًا بالفعل بمكونات تسلا Tesla الخاصة.

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ويتوفر موصل الحائط J1772 الجديد للشراء مقابل 550 دولارًا من خلال موقع Tesla الإلكتروني، بينما ستستمر سيارات Tesla في استخدام شاحن خاص في سوق أمريكا الشمالية، فهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها تسلا Tesla شاحنًا منزليًا للسيارات الكهربائية الأخرى.وكانت قد أطلقت الشركة أول شاحن J1772 "المعروف أيضًا باسم الموصل من النوع 1" العام الماضي بسعر 415 دولارًا في المتناول، على الرغم من أن المنتج لم يستمر طويلاً.أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، عن منح 2.8 مليار دولار من قانون البنية التحتية للحزبين لدعم تصنيع البطاريات المحلية وإنتاج المعادن، حسبما أعلن البيت الأبيض أمس الأربعاء.وتطلق إدارة بايدن ايضًا، مبادرة جديدة على مستوى الحكومة لتعزيز سلاسل التوريد لدعم تصنيع السيارات الكهربائية، وكانت هذه أحدث خطوة من قبل الرئيس بايدن لدعم التحول من السيارات التي تعمل بالغاز الملوثة إلى السيارات الكهربائية الخالية من الانبعاثات، بهدف جعل 50 في المائة من جميع السيارات الجديدة المباعة في عام 2030 كهربائية.ويأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه صانعو السيارات ومسؤولو التعدين وعلماء البيئة تحذيرًا بشأن إمدادات الولايات المتحدة من المعادن الرئيسية اللازمة لتغذية طفرة السيارات الكهربائية.وستذهب منح وزارة الطاقة إلى 20 شركة تصنيع ومعالجة لمشاريع عبر 12 ولاية، ووفقًا للبيت الأبيض، ستدعم هذه المشاريع إنتاج ما يكفي من الليثيوم والجرافيت والنيكل لتزويد ملايين بطاريات السيارات الكهربائية الجديدة سنويًا.