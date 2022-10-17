ارتفاع أسعار الذهب محليا.. وعيار 21 يسجل 1111 جنيه

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صورة الخبر: أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، بعد تراجعه لأدنى مستوى مع بداية تعاملات اليوم، وذلك بفعل تراجع طفيف للدولار، ووسط تزايد الاحتمالات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل.

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب ، إن? أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو جنيه خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1111 جنيه، في حين تراجعت الأوقية لمستوى 1637 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1270 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 953 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 741 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8888 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد شهدت حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس الاربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1110 جنيه، ولامس مستوى 1115 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1110 جنيه، كما افتتحت الاوقية التعاملات عند مستوى 1641 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1630 دولارًا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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