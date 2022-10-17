د.علي المصيلحي وزير التموين: غرفة عمليات لمتابعة تسليم الدقيق للمطاحن

وجه د.علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بإنشاء غرفة عمليات مركزية برئاسة احمد مهدي - مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزي.
وشملت توجيهات الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع بمتابعة ما يصرف يومياً من دقيق لمخابز انتاج الخبز الحر والفينو والتزامها بالاسعار والاوزان المقررة طبقا للتوجيه الوزاري الذي ينص أن يكون وزن الخبز الحر 75 جرام ليباع بواحد جنيه، والفينو وزن 40 جرام ب 75 قرش، ووزن 60 جرام بجنيه واحد، والتزام اصحاب تلك المخابز بالاعلان عن الاوزان والاسعار على باب المخبز مباشرة.
وصرح أحمد مهدي - مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية ان وزير التموين قد وجه ايضاً بمتابعة استلام المطاحن انتاج 72% كميات الدقيق او الاقماح المطلوبة بالاسعار المقررة لذلك لصرفها الى مصانع المكرونة التي تصرف انتاجها للمنظومة التموينية، وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية منعقدة طوال الايام وتتابع الامر لحظة بلحظة مع المطاحن ومديريات التموين للتاكد من التزام الكل بالتوجيهات الوزارية في هذا الشأن.
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