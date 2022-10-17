د.علي المصيلحي وزير التموين: غرفة عمليات لمتابعة تسليم الدقيق للمطاحن

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صورة الخبر: د.علي المصيلحي وزير التموين
د.علي المصيلحي وزير التموين

وجه د.علي المصيلحي - وزير التموين ‏والتجارة الداخلية قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بإنشاء غرفة ‏عمليات مركزية برئاسة احمد مهدي - مستشار ‏الوزير لقطاع الرقابة والتوزي.

وشملت توجيهات الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع بمتابعة ما يصرف ‏يومياً من دقيق لمخابز انتاج الخبز الحر والفينو والتزامها ‏بالاسعار والاوزان المقررة طبقا للتوجيه الوزاري الذي ينص أن ‏يكون وزن الخبز الحر 75 جرام ليباع بواحد جنيه، والفينو وزن ‏‏40 جرام ب 75 قرش، ووزن 60 جرام بجنيه واحد، والتزام ‏اصحاب تلك المخابز بالاعلان عن الاوزان والاسعار على باب ‏المخبز مباشرة.

وصرح أحمد مهدي - مستشار ‏وزير التموين والتجارة الداخلية ان وزير التموين قد وجه ايضاً ‏بمتابعة استلام المطاحن انتاج 72% كميات الدقيق او الاقماح ‏المطلوبة بالاسعار المقررة لذلك لصرفها الى مصانع المكرونة ‏التي تصرف انتاجها للمنظومة التموينية، وأشار إلى أن غرفة ‏العمليات المركزية منعقدة طوال الايام وتتابع الامر لحظة بلحظة ‏مع المطاحن ومديريات التموين للتاكد من التزام الكل بالتوجيهات ‏الوزارية في هذا الشأن.

وأضاف أن المديريات والأجهزة الرقابية ‏التابعة للوزارة وجهاز حماية المستهلك سوف يقومون بتسيير ‏حملات يومية لمتابعة الالتزام المخابز الحرة بالأسعار والأوزان ‏مشدداً، أن من يخالف ذلك سوف يتعرض لغرامه 10,000 جنيه.‏

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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