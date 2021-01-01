

الشوكة العظمية الشوكة العظمية

لقد تنعمت ذات ليلة وغرقت بالنوم وتناوبتك أحلامًا سعيدًا، وفي صباح اليوم قمت متأرجحًا من سريرك واتخذت خطواتك الأولى، وفجأة عدت إلى السرير مرة أخرى من جراء الانفجار الصادم من الألم في كعبك، وعلى مدار يومك، يخف الألم قليلًا ينتابك حالة غريبة عند كل مرة تتخذ فيها خطواتك بعد مدة من الراحة، فإن ألم الكعب يظهر مرة ثانية، هذه الحالة تسمى التهاب الشوكة العظمية، فيا ترى ما هي طرق إذابة الشوكة العظمية؟ هذا ما سنتناوله أدناه.



الشوكة العظمية وأعراضها



قبل الحديث عن كيفية إذابة الشوكة العظمية، يجب أن تعلم ماهيتها، إذ تعرف بأنها نتوء عظمي، ويمتد إلى الجزء السفلى من الكعب وحتى أصابع القدم، غالبًا ما يرافق هذا النتوء التهابات، تبلغ طول الشوكة العظمية ما يقارب من 1.27 سنتيمتر، ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ولكن يتم اكتشافها عن طريق بعض الفحوصات الطبية مثل: الأشعة السينية.

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أما بالنسبة للأعراض المزعجة التي قد تظهر فهي على النحو التالي ذكره:آلام شديدة أسفل القدم تشبه السكين الذي يتخلل الكعب، ويتفاقم هذا الألم عند الاستيقاظ من النوم أو بعد فترة من الخمول.بروز صغير يظهر في الجزء السفلي من القدم يماثل العظمة.تورم القدم من الأمام.حدوث التهابات أسفل القدم لا سيما عند الكعب.بمجرد ملامسة المنطقة المصابة، تشعر وكأنك توقد قطعة من اللهب من شدة سخونتها.أسباب الشوكة العظميةهل تعلم أن النتوء الذي يحدث أسفل القدم ويسبب آلامًا حادة لا يظهر بمحض الصدفة أو بشكل مفاجئ، وإنما ينشأ على مدار أيام وفي بعض الحالات يمتد لأشهر، وفي التالي سنذكر بعض المسببات الرئيسية للإصابة بالشوكة العظمية:السمنة المفرطة من أهم عوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بالشوكة العظمية.القيام ببعض التمارين الرياضية على أسطح صلبة.من الأسباب المكنونة أيضًا هي ارتداء أحذية غير ملائمة لا سيما عند القيام بأي تمرين رياضي.طرق إذابة الشوكة العظميةفي الحقيقة تتعدد الطرق التي يمكن بها التخلص من الشوكة العظمية، منها الدوائية، وأخرى التي تتم في المنزل بخطوات سهلة وبمواد متوفرة، وسنشرح ذلك بالتفصيل فيما يلي:علاج الشوكة العظمية منزليًاإذا كنت تعاني من الشوكة العظمية في قدميك وتعكر صفو حياتك عند القيام بالمهام اليومية، فلا تتغاضى عن تجربة هذه العلاجات الطبيعية التالي ذكرها:كمادات الماء الباردمن أولى الطرق المنزلية التي يجب اللجوء إليها عند عزم النية على إذابة الشوكة العظمية دون تناول أي عقاقير أو إجراء جراحة، إذ تسهم بشكل كبير في تقليل الالتهاب المصاحب للشوكة العظمية، وتستخدم عن طريق تجهيز قطعة كبيرة من الثلج ولفها داخل قطعة قماش ومن ثم تطبيقها موضع الشوكة العظمية مع ضرورة الاستمرار على القيام بذلك كل ساعة خلال النهار.خل التفاحعلاج منزلي آخر يسهم في إذابة الشوكة العظمية، ويأتي بنتائج مجدية بسبب قدرته على التخلص من ترسبات الكالسيوم المكونة للشوكة العظمية، أما عن طريق تطبيقه فتتلخص في تجهيز إناء من الماء الفاتر ومن ثم إضافة كمية مناسبة من خل التفاح ونقع القدم في هذا الخليط.ارتداء الحذاء المناسبيندرج ارتداء الحذاء المناسب ضمن أبرز طرق إذابة الشوكة العظمية عند بداية ظهورها، بمعنى أنه ينبغي التأني عند اختيار الحذاء والذي يجب أن يتوفر به بعض المواصفات المحددة مثل:لا بد أن يكون الكعب ثابتًا بغية تجنب القدم من الالتواء، بالإضافة إلى ضرورة كونه مرتفعًا بعض الشيء ليسهم في تقليل الضغط الواقع على مكان الشوكة العظمية.لا بد أن يتمتع الحذاء بمرونة متوسطة بمعنى لا يفضل أن يكون مرنًا عن الحد الطبيعي، لأنه يوفر مقاومة إذا حدث وتعرضت القدم للانزلاق.صودا الخبزتشتهر صودا الخبز بقدرتها الفائقة على تبييض الأسنان، بخلاف ذلك تسهم في إذابة الشوكة العظمية عن طريق القضاء نهائيًا على ترسبات الكالسيوم، فقط يمكن مزج كوب من الماء وإضافة قليل من صودا الخبز ثم تطبيقه هذا الخليط مكان ظهور الشوكة العظمية.الزيوت العطريةلا غرابة في تطبيق الزيوت العطرية لإذابة الشوكة العظمية وتقليل الالتهابات، إذ تسهم بدورها في تليين النتوءات وتسكين الألم بنسبة كبيرة، ومن أمثلتها: زيت الورد، زيت الكافور، زيت اللافندر، وغيرها وجميعها تأتي بنفس النتائج، ولكن من الضروري قبل تطبيق أي منها أن تخفف بأي زيت ناقل آخر كزيت الزيتون ومن ثم تدليك منطقة ظهور الشوكة العظمية به، ويمكن استخدامها عن طريق خلطها بقليل من الماء الفاتر ومن ثم استنشاق البخار الناتج عن هذا المزيج.التغذية الصحيةيمكن لبعض المكملات الغذائية أن تلعب دورًا كبيرًا في إذابة الشوكة العظمية بشكل طبيعي في كونها تسرع في العلاج من خلال إصلاح الأنسجة التالفة، ومن ضمن العناصر الغذائية التي يجب إدراجها ضمن النمط الغذائي الخاص بالمصاب:فيتامين C.البروميلين.الجلوكوزامين.زيت السمك.العقاقير الطبيةفي حال استمرار الألم بعد القيام بالعلاجات المنزلية ولم يلاحظ المريض أي تحسن، يلجأ إلى طبيب مختص لوصف العلاج المناسب، ولكن قبل ذلك يخضع المريض لبعض الفحوصات كالأشعة السينية والوقوف على السبب الأساسي المكون للشوكة العظمية، يبدأ الطبيب جاهدًا في إعطاء المريض جرعات علاجية مع الحرص على التخلص من المسبب المسبب لهذه المشكلة الصحية المؤرقة.وتشمل هذه العقاقير مسكنات الألم كالأسبرين والإيبروفين والإسيتامينوفين، وإذا لم يحدث أي تحسن، فيلجأ الطبيب إلى علاج الشوكة العظمية بالحقن ونخص بالذكر هنا حقن الكورتيزون الذي من دورها إذابة الترسبات المتراكمة في منطقة الكعب مع إبداء بعض النصائح التي تخفف من الألم وتقلل الضغط الواقع على القدم.الجراحةبعد تجربة كل هذه الطرق السابق ذكرها، وبك يجد مريض الشوكة العظمية أي نتائج مرضية وحلول تخفف من الالتهاب والألم الطارئ على الكعب، يجب الذهاب إلى طبيب مختص والتي حينها قد يلجأ إلى الجراحة بعد استنفاد كافة الحلول الأخرى، إذ يقوم بإذابة الشوكة العظمية عن طريق أداة جراحية، ولكن لها آثار جانبية مثل حدوث تلف في الأعصاب وعدم التمكن من المشي طبيعيًا إلا بعد مرور أسابيع منها.كيف يمكن الوقاية من الشوكة العظمية؟كما تحدثنا عن طرق إذابة الشوكة العظمية، يقودنا الحديث دون أي تفكير في التطرق إلى أبرز طرق الوقاية التي تسهم في الإصابة بها، وهي كما يلي:الحرص على إجراء تمارين الإحماء قبل الخوض في ممارسة أي تمارين رياضية.خسارة الوزن الزائد لا سيما إذا لاحظت زيادة ملحوظة في الوزن.ممارسة تمارين الإطالة.ختامًا… تعرفنا بشكل تفصيلي عن أبرز طرق إذابة الشوكة العظمية، إذا حدث وانتابك أي من الأعراض المذكورة أعلاه، فلا تتردد في تطبيق العلاجات المنزلية البسيطة التي لها دورًا فعالًا في تقليل الالتهابات والألم الطارئ على الكعبين، وفي حال تفاقم الوضع وعدم السيطرة عليه، الذهاب إلى طبيب مختص لمعالجة الأمر بشكل صحيح هو الحل الأمثل في هذا الوقت، مع تمنياتنا لكم بالصحة والعافية.