دراسة من المعهد القومي للسرطان ..هل تسبب مستحضرات فرد الشعر السرطان؟



مستحضرات فرد الشعر مستحضرات فرد الشعر

ربطت دراسة حديثة موسعة بين استخدام مستحضرات فرد الشعر المجعد وزيادة احتمالات الاصابة ب سرطان الرحم.



حيث وجد الباحثون زيادة كبيرة في فرص التعرض لسرطان الرحم بالنسبة للنساء اللاتي يستخدمن مستحضرات فرد الشعر بشكل متكرر.



“لقد قدرت دراستنا أن 1.6% من النساء اللاتي لا يستخدمن مستحضرات فرد الشعر يتعرضن للاصابة بسرطان الرحم فبعد عمر 70 عام لكن هذه النسبة تتضاعف لتصل الى 4.05% في حالة الاستخدام المتكرر لمستحضرات فرد الشعر”

قد يعجبك أيضا...

جاء ذلك ضمن تصريحات رئيس الفريق البحثي للدراسة الكسندار وايت من المعهد القومي الامريكي للصحة البيئية والأمان.لكنها أضافت: ” لابد من وضع هذه الملاحظة ضمن سياقها الصحيح فسرطان الرحم يعتبر من انواع السرطان النادرة”.تزداد الاصابة بسرطان الرحم في الاجناس السمراء بحسب المركز الامريكي لمكافحة الامراض CDC وهو يعتبر أكثر أنواع سرطان الجهازالتناسلي الانثوي شيوعا.بعد استبعاد عوامل الخطأ فإن الدراسة الجديدة ترجح أن يزداد التعرض للاصابة بسرطان الرحم بمقدار ضعفين ونصف الضعف مع الاستخدام المتكرر لمستحضرات فرد الشعر المجعد.أشارت دراسات سابقة الى أن مستحضرات فرد الشعر تحوي ما يسمى ب المواد الكيميائية المسببة لاضطراب الغدد الصماء endocrine disrupting chemicals وهي ما يرتبط بزيادة احتمالات الاصابة بسرطان الرحم وسرطان الثدي.تعتبر الدراسة الجديدة والتي نشرها جورنال المعهد القومي للسرطان في الولايات المتحدة الامريكية اول اثبات علمي احصائي يوضح علاقة الاستخدام المتكرر لمستحضرات فرد الشعر المجعد والاصابة بسرطان الرحم.