كلب يعمل ضابط شرطة في البرازيل يثير ضجة على مواقع التواصل



كلب يعمل ضابط شرطة كلب يعمل ضابط شرطة

يتطور أحيانا دور بعض الحيوانات الأليفة لتصبح أكثر من مجرد أصدقاء أوفياء، وينالون قدر واهتمام أكبر من قِبل المجتمع، ونجوم مشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي.



أصبح كلب الإنقاذ البرازيلي الذي تحول إلى تميمة بوليسية أحد أكثر أحاديث مواقع الإنترنت المحبوبة في البرازيل، إذ نال الكلب الملقب بـ «العريف أوليفيرا» اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.



وبحسب reuters، بدأ الأمر عندما عثر ضابط الشرطة، ريو كريستيانو على «أوليفيرا»، في عام 2019 بالقرب من مركز الشرطة مهجورًا ومصابًا وجائعًا، فاعتنى به وأنقذه، وأخذ معطفا وقميصا للشرطة وألبسه على سبيل المزاح، والتقط له صورة وشاركها عبر الإنترنت.

قد يعجبك أيضا...

بدأ الأمر ينتشر بسرعة، ليصبح «العريف أوليفيرا» الذي يرتدي زي الشرطة مع بندقية لعبة مربوطة بنظارات شمسية تميمة لشرطة ريو دي جانيرو، حيث يراقب الشارع خارج الكتيبة 17 للشرطة العسكرية في ريو دي جانيرو، البرازيل.يقوم «العريف أوليفيرا» بدوريات إلى جانب ضابطه ويركض بجانب الدراجات النارية، فيما يمتلك العريف ذو الفراء الآن حسابا خاصا به على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مع أكثر من 117 ألف متابع.وأوضح ضابط الشرطة، ريو كريستيانو، ضاحكًا، أنه إذا لم ينشر صورة لمدة 3 أيام على الحساب الخاص بالكلب، فإن الناس يرسلون له ويطالبون بنشر الصور، قائلين: «أين أوليفيرا؟» و«أين ذهب أوليفيرا؟».