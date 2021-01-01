كلب يعمل ضابط شرطة في البرازيل يثير ضجة على مواقع التواصل

يتطور أحيانا دور بعض الحيوانات الأليفة لتصبح أكثر من مجرد أصدقاء أوفياء، وينالون قدر واهتمام أكبر من قِبل المجتمع، ونجوم مشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي.
أصبح كلب الإنقاذ البرازيلي الذي تحول إلى تميمة بوليسية أحد أكثر أحاديث مواقع الإنترنت المحبوبة في البرازيل، إذ نال الكلب الملقب بـ «العريف أوليفيرا» اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.
وبحسب reuters، بدأ الأمر عندما عثر ضابط الشرطة، ريو كريستيانو على «أوليفيرا»، في عام 2019 بالقرب من مركز الشرطة مهجورًا ومصابًا وجائعًا، فاعتنى به وأنقذه، وأخذ معطفا وقميصا للشرطة وألبسه على سبيل المزاح، والتقط له صورة وشاركها عبر الإنترنت.
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