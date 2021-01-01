تحذير من استخدام قربة الماء الساخن لتخفيف الألم أو التدفئة..بعد إصابة سيدة..



قربة الماء قربة الماء

يستخدم بعض الأشخاص قربة المياه الساخنة لتسكين الآلام أو التدفئة، وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو غير مضر، إلا أنه يمكن أن يتطور ليصبح كارثيًا.



ففي أبريل الماضي، استخدمت سيدة بالغة من العمر 45 عامًا، من برينامان، الماء المغلي بعد ملء قربة الماء الساخن الخاصة بها لتسكين آلام الظهر، لكن الأمر تحول إلى كارثة.



بحسب موقع express، كانت هيلين كويل تستخدم قربة الماء الساخن، لكنها أسفرت عن إصابتها بحروق مروعة في ساقيها ومؤخرتها، إذ أوضحت أنها وضعت الزجاجة على جانب ساقها بينما كانت مستلقية على الأريكة وتآكلت القربة في المنتصف وانتشر الماء الساخن على جسدها.

قد يعجبك أيضا...

وتابعت أنها لا تستطيع حتى أن تشرح الألم، كانت تصرخ فقط، حيث كان الجلد من خلف ساقها ومؤخرتها متضررًا بالكامل.كما أضافت أن الأمر ليس مجرد حرق بسيط، بل إنه أمر مروع، فلم تستطع المشي بشكل صحيح لبعض الوقت، بسبب تلف الأعصاب في ساقها، واضطررت إلى استخدام هيكل لمساعدتها على المشي.علاوةً على ذلك، تركها الحادث مع صدمة وخوف دائم من الاستحمام، إذ أنها تختار الاستحمام بماء فاتر بدلاً من الساخن، وأيضًا لا تستطيع صب الملاء المغلي من الغلاية الكهربائية، فلم تستطع شرب القهوة أو فنجان الشاي لمدة 3 أشهر تقريبًا بسبب الخوف.من جانبها، حذرت جانين إيفانز، أخصائية علاج مهني ممارس متقدم في مركز موريستون، من عدم استخدام قربة الماء الساخن.وتابعت: «يملأها الناس بالماء المغلي، وهو ما لا ينبغي عليهم فعله. نحصل على المرضى الذين يعانون من حرق الماء المغلي في أيديهم، لأنه عند ملئها، تتأكل القربة ويسكبون الماء الساخن على أيديهم، وهو ما يؤدي في النهاية إلى أضرار كارثية».