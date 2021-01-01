شاهد .. خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي بعد المباراة

رصدت كاميرا صدى البلد ، خناقة شوارع بين جمهور الأهلي والإسماعيلي بعد انتهاء المباراة فى مدرجات برج العرب فى الجولة الأولى ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
ونجح النادي الأهلي في قص شريط مبارياته ببطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، بفوزه على مضيفه الإسماعيلي بهدف دون مقابل، في الجولة الأولى للمسابقة.
هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق البديل شادي حسين في الدقيقة 73 من متابعة للتمريرة الرائعة من زميله كريم فؤاد، ليمنح الأهلي نقاط الانتصار الثلاث.
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