طبيب يكشف جرثومة المعدة.. و 10 خطوات تقضي عليها



جرثومة المعدة جرثومة المعدة





قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية ، عبرنصائح لمرضى جرثومة المعدة تقضى عليها.



لو عندك جرثومة المعدة ركز معايا :

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1- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند قبل الإفطار واهتم بتناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع طبق السلاطة .2- خليط من براعم البروكلي مع الثوم والبصل مسلوق مع إضافة زيت الزيتون .3- فنجان يوميا من لبن جوز الهند وابتعد عن الشاى بلبن .4- عصير الكرنب كوب صباحا ومساءا.5- كبسولة البروبيوتيك على الريق يوميا وأهم نوع من البكتيريا المفيدة هى اللاكتوباسيلوس.6- ثٌمن ملعقة صغيرة من مطحون حبة البركة يوميا مع كوب ماء .7- امنع السكر والدقيق الأبيض والمكرونة والبيتزا والحلويات وكل الجلوتين وكل منتجات الألبان التى تحتوى على لاكتوز لمدة شهرين بس .9- ملعقة صغيرة من صمغ المستكه صباحا ومساء ع كوب ماء .10- ابتعد عن تناول المضادات الحيوية واستبدالها بمشروبات صحية مثل ينسون وخروب وتيليو وحلبة فوائدهم افضل من كل علاجات المعدة.