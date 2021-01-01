طبيب يكشف جرثومة المعدة.. و 10 خطوات تقضي عليها

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جرثومة المعدة



قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية ، عبرنصائح لمرضى جرثومة المعدة تقضى عليها.

لو عندك جرثومة المعدة ركز معايا :

1- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند قبل الإفطار واهتم بتناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع طبق السلاطة .

2- خليط من براعم البروكلي مع الثوم والبصل مسلوق مع إضافة زيت الزيتون .

3- فنجان يوميا من لبن جوز الهند وابتعد عن الشاى بلبن .

4- عصير الكرنب كوب صباحا ومساءا.
5- كبسولة البروبيوتيك على الريق يوميا وأهم نوع من البكتيريا المفيدة هى اللاكتوباسيلوس.

6- ثٌمن ملعقة صغيرة من مطحون حبة البركة يوميا مع كوب ماء .

7- امنع السكر والدقيق الأبيض والمكرونة والبيتزا والحلويات وكل الجلوتين وكل منتجات الألبان التى تحتوى على لاكتوز لمدة شهرين بس .

9- ملعقة صغيرة من صمغ المستكه صباحا ومساء ع كوب ماء .

10- ابتعد عن تناول المضادات الحيوية واستبدالها بمشروبات صحية مثل ينسون وخروب وتيليو وحلبة فوائدهم افضل من كل علاجات المعدة.

المصدر: elbalad

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