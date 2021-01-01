حقيقة أم شائعة .. شرب الماء مع العسل يزيد الوزن

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شرب الماء مع العسل


يعتقد الكثير من الأشخاص أن تناول العسل بالماء البارد يزيد الوزن لكن فى الخقيقة هذه خرافة والحقيقة أن تناول العسل مع الماء الدافئ هو من يساعد فى زيادة الوزن

يجب استخدام الماء الفاتر مع العسل لأنه ببساطة يساعد في الهضم وهو مفتاح زيادة الوزن وإذا كنت تشرب الماء البارد، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية الهضم مما قد يؤدي للانتفاخ وزيادة دهون البطن.

يمكنك زيادة وزن بتناول الماء مع العسل بهذه الطريقة ولكن لن يتم ذلك بطريقة صحية ، وهو أمر من الواضح أنك تريد تجنبه، وعلاوة على ذلك فإن الجمع بين الماء الفاتر والعسل يساعد في تقليل مستويات التوتر والأعصاب وهو أمر مهم مرة أخرى للوصول إلى اللياقة البدنية العالية.

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى السمنة وفقدان الوزن وكلاهما لا تريده لأنك تتطلع إلى زيادة الوزن بطريقة صحية ويمكنك الحل ببساطة من خلال خلط ملعقة كبيرة من العسل في كوب من الماء وشربه يوميًا وهناك طريقتان للقيام بذلك.

يمكنك تناوله قبل نصف ساعة من وجبة الإفطار بحيث ينظف كل تدفق الأحماض أو يمكنك تناوله بعد نصف ساعة من تناول وجبة الإفطار لتسريع عملية الهضم، لذلك من الناحية المثالية يجب أن تتناول العسل مع الماء الفاتر في ساعات الصباح من اليوم.



المصدر: elbalad

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