في لمح البصر .. حيلة تخلصك من الصراصير

حيلة تخلصك من الصراصير
تنتقل الصراصير إلي أماكن متعددة في المنزل وقد تكون غير آمنة ، ويمكن أن تفسد طعامك ومنزلك بالكامل.
فان الصراصير مثيرة للاشمئزاز ، ومن الصعب التخلص منها.
ولكن هناك بعض الحيل البسيطة للتخلص من الصراصير في لمح البصر
حافظ على منزلك نظيفًا: فان الصراصير يحبون فتات الطعام ، والاتربة يجب عليك تنظيف أول بأول وإخراج القمامة باستمرار.
استخدم أدوات مثبتات الشعر العادية: عبوة من مثبتات الشعر يمكن أن تذهب تخلصك من الصراصير.
إذا قمت برش الصراصير بمثبت الشعر ، فلن يكون لديهم خيار تحريك أرجلهم وأجنحتهم ، حيث سيبقون في نفس المكان سوف يختنقون ويفشلون فشلا ذريعا في الهروب.
ترك أوراق الغار: تكره الصراصير رائحة أوراق الغار. افصل بعض أوراق الغار ثم انشرها بعد ذلك بوقت قصير حول منزلك. توقع أنك تعرف مكان وجود الحشرات ، ورش أوراق الغار حولها وقد تهرب الصراصير من منزلك فورا .
استخدم الأمونيا القلوية: يمكنك محاولة تنظيف حوافك بترتيب قلوي. اجمع كوبين من الأمونيا مع حامل من الماء لعمل مزيج تنظيف سوف تستهين به الحشرات ولن تزور المكان.
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