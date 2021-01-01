جامعة القاهرة .. طريقة سداد الرسوم الدراسية لطلاب الدراسات العليا

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أعلنت كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن طريقة سداد الرسوم الدراسية لطلاب الدراسات العليا باداب القاهرة وذلك تسهيلا على الطلاب عملية الدفع خلال فترة التقديم .



و جاءت خطوات سداد الرسوم الدراسية لطلاب الدراسات العليا باداب القاهرة للعام الجامعى 2022-2023 كالتالى :



1- بتسلم الطالب أذن دفع من مسئول القسم بالإدارة .

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2- يتوجه الطالب بنفسه إلى مسئول الخزنه لتسلم كود السداد3- يتوجه الطالب بنفسه الى مكتب فورى للسداد4- يقوم الطالب بتصوير الايصالات و تسليمها لمسئول5- بالنسبة لسداد مد القيد - الشهادات - الافادات - حجز قاعة المناقشة- يتم عن طريق موقع https://www.cakes.cu.edu.Eg- السداد فى مكتب فورى ثم تسليم الايصالات لمسئول القسمtxtإعلام القاهرة تعقد ندوة بعنوان "تفعيل الحياة السياسية المصرية وتنمية ثقافة التطوع"txtندوة عن التعليم الإعلامي بالجامعات العربية والتكنولوجيا المعاصرة.. غداجامعة القاهرةعلى الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انطلاق قافلة طبية شاملة لقرية أبو صير التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن إطلاق القافلة الطبية الشاملة إلى قرية أبو صير بمحافظة الجيزة يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور جامعة القاهرة في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على المشاركة في إعداد القوافل التنموية والصحية المجتمعية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.وقال رئيس جامعة القاهرة، إن القافلة تضم نخبة من التخصصات المختلفة لكوادر متميزة من كليات الطب، والأسنان، ومعهد الأورام، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والعلوم، والزراعة، ورياض الأطفال، والآثار، بالإضافة إلى كوادر من صندوق مكافحة الإدمان، موضحًا أن القافلة تقدم خدماتها الطبية مجانًا في مختلف التخصصات منها: الكشف الطبي، وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير الرعاية الطبية في تخصصات الأورام، وتوفير عيادة أسنان متنقلة، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى قصر العيني، بالإضافة إلى توزيع الهدايا المختلفة علي الأطفال، وعقد مجموعة من الندوات لرفع كفاءة الأطقم الطبية داخل الوحدات الصحية بقرية أبوصير في مختلف التخصصات الطبية والعناية المركزة والسريرية.وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن القافلة تضم عددًا من أساتذة الطب البيطري للكشف على الحيوانات وعلاجها، مشيرًا إلى أن القوافل البيطرية تستهدف في المقام الأول دعم صغار المربيين وتوعيتهم، فضلًا عن نقل نتائج الأبحاث والتقنيات العلمية الحديثة لصغار المربيين، والاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية لباحثي الجامعة بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية.