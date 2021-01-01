رئيس جامعة القاهرة يشيد بطريقة مذاكرة طالب بكلية الطب

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أشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، بطريقة مذاكرة طالب بكلية الطب بعد أن طرح زميله الطريقة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .



منشور الطالب

وكتب الطالب عبدالله زايد بكلية الطب القصر العينى عبر حسابه الشخصى على الفيسبوك “: أول سنة فى الكلية سكنت مع صديقى الغالى ” م.ع " أقسم بالله كان بيسمع المنهج وهو نايم وكان بيخلق شخصيات وهمية بيراجعلها و يشرحلها المنهج .



قام الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، بالرد على الطالب عبد الله قائلا: "والله برافو عليه .. عقبالك .. ولن يؤتيك الله ( الكتاب ) إلا بالمذاكرة والتحصيل والجد والمثابرة والتفانى والتوحد مع العلم .

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رئيس جامعة القاهرة عبر الفيسبوكعلى الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انطلاق قافلة طبية شاملة لقرية أبو صير التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن إطلاق القافلة الطبية الشاملة إلى قرية أبو صير بمحافظة الجيزة يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور جامعة القاهرة في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على المشاركة في إعداد القوافل التنموية والصحية المجتمعية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.وقال رئيس جامعة القاهرة، إن القافلة تضم نخبة من التخصصات المختلفة لكوادر متميزة من كليات الطب، والأسنان، ومعهد الأورام، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والعلوم، والزراعة، ورياض الأطفال، والآثار، بالإضافة إلى كوادر من صندوق مكافحة الإدمان، موضحًا أن القافلة تقدم خدماتها الطبية مجانًا في مختلف التخصصات منها: الكشف الطبي، وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير الرعاية الطبية في تخصصات الأورام، وتوفير عيادة أسنان متنقلة، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى قصر العيني، بالإضافة إلى توزيع الهدايا المختلفة علي الأطفال، وعقد مجموعة من الندوات لرفع كفاءة الأطقم الطبية داخل الوحدات الصحية بقرية أبوصير في مختلف التخصصات الطبية والعناية المركزة والسريرية.