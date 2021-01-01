شاهد .. أهداف مباراة الزمالك وسموحة فى الدورى



الزمالك وسموحة الزمالك وسموحة



فاز فريق الزمالك على نظيره سموحة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز.



افتتح الزمالك أهداف المباراة في الدقيقة 79 عن طريق شريف رضا في مرماه بعد تسديدة قوية من شيكابالا، وأضاف البنينى سامسون إكينولا الهدف الثانى في الدقيقة 93 بعد مراوغة مدافع سموحة ووضعها على يمين الهانى سليمان.



بهذه النتيجة احتل الزمالك المركز الثانى برصيد 3 نقاط، خلف المتصدر سيراميكا بفارق الأهداف، فيما قبع سموحة في المركز السابع عشر بدون نقاط.

قد يعجبك أيضا...

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح،خط الوسط : محمد أشرف " روقا" - زكريا الوردي - سيد عبد الله "نيمار" - عمر جابر - أحمد مصطفى " زيزو"،خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافي وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "اوباما" ويوسف أسامة نبيه ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينولا.بينما جاء تشكيل سموحة أمام الزمالك كالتالى:حراسة المرمى: الهانى سليمان،الدفاع: أحمد حكم، خالد عبد الفتاح، شريف رضا، أحمد شوشة،الوسط: صديق أجولا، محمد نادى، أحمد مصطفى، دوكو دودو، حسين فيصل،الهجوم: اليا سيلا.وجاء على دكة البدلاء كلا من: محمد باسم، محمود شبانة، عمر صلاح، بيوتنج، رضا البرجيجى، إبراهيم عواد، محمد سعيد، ممدوح عبد ربه، الصباحى عماد.https://publishers.dailymotion.com/en/?utm_medium=tr&utm_source=www.youm7.com&utm_campaign=offsite_logo&utm_content=cta