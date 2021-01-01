السر في خلطة البصل والطماطم .. طريقة عمل الكفتة زي الكبابجي

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طريقة عمل الكفتة زي الكبابجي طريقة عمل الكفتة زي الكبابجي

حلم كل سيدة أن تصل إلى طريقة عمل الكفتة زي الكبابجي، وذلك من أجل توفير النفقات وأيضا ضمان اللحم المستخدم، حيث تمتاز الكفتة من المحلات بأنها ذات رائحة جاذبة وطعم رائع، لذا ففي هذا التقرير سوف يتم تقدير سر كتفة الكبابجي، التي يعشقها كل أفراد الأسرة.



وقبل عرض طريقة عمل الكفتة زي الكبابجي، يجب أولا أن تكون اللحم المفروم المستخدم بلدي وليس مجمد، فهذا يضمن لكي كفتة رائعة وتتضمن على كافة العناصر الغذائية التي تحتاجها أفراد أسرتك، كما يفضل شراء البهارات الخاصة بالكفتة من عطار ذو ثقة، ويفضل أيضا أن يتم فرم مع الكفتة قطعة من اللية الضاني، والتي تعطي طعم اللحم الضاني، وتكون مفيدة للغاية في الشوي.



وتتضمن مقادير عمل الكفتة، اتباع الكميات التي سيتم عرضها فيما يلي:

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نصف كيلو من اللحم المفروموبصلة مفرومة ناعم ومصفيه تماما من الماء.وملعقة 7 بهاراتوأيضا بقدونس ناعممع ربع كيلو لية ضاني.ملعقة صغيرة من الملحوأيضا ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.طريقة عمل الكفتة زي الكبابجيخطوات عمل الكفتة المشوية زي الحاتيوتتضمن خطوات عمل الكفتة المشوية زي الحاتي اتباع الخطوات التالية، حيث تستلزم في التجهيز حوالي ساعة إلا ربع، ويمكن تقديمها بجانب الطحينة والخبز الطازج، أو المكرونة بالصلصة، إلا أن هناك العديد من يفضل شوي بجانب الكفتة قطع فراخ، بحيث يتم تناولها بالسلطة الخضراء والطحينة.يتم فرم اللحم المفروم مع اللية الضانيثم يتم فرم أيضا البصل بحيث يتم تصفيته من الماء جيدا.يتم خلط اللحم المفروم مع البصل وكذلك البهارات والفلفل في الكبة الكهربائية بحيث تصبح عجينة.توضع العجينة في الثلاجة على الأقل لمدة ساعة.يتم وضع خليط عصير البصل مع عصير الطماطم في طبق.أثناء تصبيع الكفتة في السيخ يتم بل اليدين بعصير البصل والطماطم.توضع الكفتة على الشواية الكهربائية أو الفحم وتترك حتى تنضج مع الحرص على تقليب الأسياخ من الحين إلى الأخر.طريقة تقديم الكفتةوحول طريقة تقديم الكفتة، يمكن تقديمها من خلال وضعها في صينية بها بقدونس، كي يتم امتصاص الدهون الزائدة، كما يجب تغطيتها بورق فويل حتى موعد الغذاء، حيث يضمن ذلك أن تظل الكفتة طرية وليست جافة.