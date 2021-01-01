ننشر .. أقوال عروس الإسماعيلية تكشف ما حدث في شقة شقيق زوجها

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر تطورات القضية المعروفة إعلاميا باسم عروس الإسماعيلية.
مازالت قضية عروس الإسماعيلية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، خاصة أن عدد كبير من الناس بيكتبوا تطورات القضية بعد ما قامت عروس الإسماعيلية بتقديم بلاغ رسمي ضد جوزها اللي قام بضربها وحبسها في شقة أخيه على حد قولها.
وحصل موقع صدى البلد على أقول عروس الإسماعيلية التي أدلت بها وقالتها في تحقيقات النيابة العامة التي مازالت مستمرة في تحقيقاتها في هذه الواقعة المعروفة إعلاميا بعروس الاسماعيلية.
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