ننشر .. أقوال عروس الإسماعيلية تكشف ما حدث في شقة شقيق زوجها



عروس الإسماعيلية عروس الإسماعيلية

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر تطورات القضية المعروفة إعلاميا باسم عروس الإسماعيلية.



مازالت قضية عروس الإسماعيلية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، خاصة أن عدد كبير من الناس بيكتبوا تطورات القضية بعد ما قامت عروس الإسماعيلية بتقديم بلاغ رسمي ضد جوزها اللي قام بضربها وحبسها في شقة أخيه على حد قولها.



وحصل موقع صدى البلد على أقول عروس الإسماعيلية التي أدلت بها وقالتها في تحقيقات النيابة العامة التي مازالت مستمرة في تحقيقاتها في هذه الواقعة المعروفة إعلاميا بعروس الاسماعيلية.

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قالت المجني عليها مها أحمد عمران إنها كانت تعانى معاناة كبيرة مع زوجها عبد الله من ضرب فى أجزاء كثيرة فى الجسم مثل العين و الرأس و تم حبسها فى شقة شقيق زوجها و الذى كان يعتدى عليها بالضرب و معه شقيقه مروان و تم الاعتداء عليها بالشومة.