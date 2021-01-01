سماعات الأذن اللاسلكية Razer Hammerhead Hyperspeed مع ميزة عزل الضوضاء وتأثير الإضاءة السحري



Razer Hammerhead Hyperspeed Razer Hammerhead Hyperspeed

كشفت شركة Razer عن سماعات الأذن اللاسلكية Hammerhead Hyperspeed المتوافقة مع أجهزة PlayStation و Xbox في الصين.



تتميز هذه السماعات الجديدة بميزة عزل الضوضاء (ANC) والإضاءة السحرية RGB. وتقدم شركة Razer المنتج بسعر مخفض خلال فترة ما قبل البيع.



تدعم سماعات الرأس Hammerhead Hyperspeed تأثير الإضاءة السحرية Razer Chroma RGB بشكل خاص، مع مجموعة متنوعة من تأثيرات الإضاءة، إذ يُسمح للمستخدمين بإنشاء أسلوبهم الفريد.

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تأتي السماعات بلونين؛ الأبيض والأسود. وتوفر تقنية Hyperspeed اتصالاً لاسلكيًا بتردد 2.4 جيجا هرتز مما يتيح لك الحصول على صوت بوقت استجابة منخفض. كما يتميز أيضًا بمزامنة الإدخال والإخراج لكل من الصوت والفيديو. تدعم سماعات الأذن أيضًا تقنية Bluetooth 5.2.علاوةً على ذلك، تدعم سماعات الأذن الاتصالات المتعددة عبر البلوتوث أو اللاسلكي. يمكن للجهاز الاتصال بجهاز حاسب وهاتف ذكي والعديد من الأجهزة التي تدعم اتصال Bluetooth 5.2 أو 2.4 جيجا هرتز.تم تجهيز Hammerhead بميكروفونات مزدوجة لتقليل الضوضاء المحيطة لتجربة ألعاب غامرة بالكامل دون تشتيت الانتباه. يحتوي الجهاز على بطارية متينة يمكن أن تدوم لمدة 32 ساعة حتى مع تشغيل خاصية تقليل الضوضاء.يمكن طلب سماعات Razer Hammerhead Hyperspeed مسبقًا في الصين مقابل 1099 يوان (حوالي 153 دولار) عبر منافذ البيع بالتجزئة الشهيرة مثل JD.com. لا توجد مؤشرات حتى الآن على التوافر العالمي للمنتج.