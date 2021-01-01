يقدم تحديث iOS 16.1 إعدادات اذونات النسخ واللصق على أساس كل تطبيق

قدم نظام iOS 16 ميزة خصوصية جديدة تتطلب أن تتلقى التطبيقات إذنًا من المستخدم قبل الوصول مباشرة إلى حافظة iPhone الخاصة بهم للصق نص من تطبيقات أخرى، لكن بعض المستخدمين واجهوا مشكلة تسببت في ظهور المطالبة بشكل مفرط.
لذا، أصدرت أبل الآن تحديث iOS 16.0.2 مع إصلاح للمشكلة وأخطاء أخرى في أواخر سبتمبر.
واصلت أبل تحسين ميزة النسخ واللصق في الأسابيع التي تلت ذلك. ففي تطبيق الإعدادات في الإصدار التجريبي الرابع من iOS 16.1 والإصدارات الأحدث، تظهر قائمة جديدة؛ “لصق من تطبيقات أخرى” للتطبيقات التي طلبت مسبقًا إذنًا للصق المحتوى من تطبيق آخر. يمكن العثور على القائمة في تطبيق الإعدادات ? [اسم التطبيق] ? لصق من تطبيقات أخرى.
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