تكشف Oppo عن هاتف OPPO A17k برقاقة معالج Helio G35

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صورة الخبر: OPPO A17k
OPPO A17k

أعلنت شركة Oppo اليوم رسمياً عن هاتفها منخفض التكلفة OPPO A17k الذي يأتي برقاقة معالج Helio G35، وقدرة بطارية 5000 mAh.

يتميز هاتف OPPO A17k بحجم شاشة 6.56 إنش، وجودة عرض HD+، مع معدل تحديث 60Hz، وسطوع 600 nit، كما تتميز الشاشة بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio G35، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع ذاكرة إفتراضية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

ويضم OPPO A17k كاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED، أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة ColorOS 12.1، ونظام تشغيل Android 12، كما يتميز بقدرة بطارية 5000 mAh.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق والذهبي، ويضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويتوفر الهاتف في السوق الهندي اليوم.

المصدر: بوابه المتميز

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